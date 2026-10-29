Чемпіон Європи міг опинитися в "Динамо": що зірвало трансфер

Колишній захисник донецького "Шахтаря", луганської "Зорі" та хорватського "Хайдука", чемпіон Європи-2009 серед юнаків (U-19) Максим Білий свого часу міг продовжити кар'єру в Данії або київському "Динамо".
В інтерв'ю Sport RBC.UA він розповів, чому перспективні варіанти не відбулися.
Улітку 2015 року Білий залишив "Зорю" та перейшов до хорватського "Хайдука". Українець швидко адаптувався до нової команди й закріпився в основному складі.
Уже приблизно через чотири місяці після переходу до Спліта футболіст отримав пропозицію від данського "Копенгагена".
"У мене був шок: пограв у "Хайдуку" чотири місяці – і вже така пропозиція. Не міг повірити", – згадав футболіст.
Однак трансфер не відбувся через кадрову ситуацію в хорватському клубі. "Хайдук" продав до Китаю свого капітана та центрального захисника Горана Міловича, після чого в команді залишилося лише двоє гравців на цій позиції. Керівництво пояснило Білому, що не може відпустити його через брак футболістів.
Приблизно через пів року після історії з "Копенгагеном" з'явився варіант із київським "Динамо". Столичний клуб був зацікавлений у захиснику, проте хотів спочатку запросити його на перегляд.
На той момент у "Хайдуку" змінилися президент, спортивний директор і тренер. Новий спортивний директор Маріу Бранку не вважав такий формат переговорів прийнятним.
"Послухай, такий серйозний клуб, як київське "Динамо", хоче взяти тебе на перегляд? Це не солідно. Хай просто надішлють пропозицію – питання не в ціні, хай це буде просто солідно", – так Білий переказав позицію функціонера.
У підсумку "Хайдук" не відпустив футболіста на перегляд, а "Динамо" не продовжило переговори без цього етапу. Трансфер зірвався.
Зрештою Білий сам попросив розірвати контракт із хорватським клубом. Це рішення він ухвалив на емоціях.
"Це була велика помилка", – визнає футболіст.
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