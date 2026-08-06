Бунт против Инфантино: скандальный президент ФИФА получил поддержку и останется на должности

Президент ФИФА Джанни Инфантино получил полную поддержку исполкома федерации. Но, несмотря на это, волна возмущения в европейском и мировом футболе ставят под угрозу его переизбрание в марте.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на материал издания ESPN.
Поводом для кризиса стал проект FIFA Forward Enterprise (FFE) с отметкой в 20 млрд долларов. Инфантино планировал привлечь 4,2 млрд долларов от инвесторов (в том числе от фонда Thrive Eternal Джошуа Кушнера), продав около 20% коммерческих прав на будущие чемпионаты мира.
После шквала возмущения план был полностью свернут, а руководство ФИФА направило официальное письмо с извинениями членам совета и национальным ассоциациям.
"Признаем допущенные ошибки. Процесс должен вестись совсем иначе. Предложение FFE окончательно снято с повестки дня. ФИФА извлечет уроки из этого опыта", - говорится в заявлении организации.
Генеральный секретарь Маттиас Графстрем, ранее публично назвавший события "печальной и позорной серией эпизодов", на саммите в Марокко вместе с исполкомом подтвердил поддержку Инфантино. В то же время в ФИФА заявили, что "больше не будут терпеть атаки на свою репутацию".
Несмотря на попытку извиниться, давление на руководителя мирового футбола достигло пика. УЕФА пригрозила бойкотом чемпионата мира и заверила, что потеряла доверие к руководству ФИФА. К требованиям базовых реформ присоединились Ассоциация европейских лиг (включая АПЛ, Ла Лигу и Серию А), также КОНКАКАФ.
Призывы к отставке звучат на самом высоком уровне. В частности, премьер-министр Канады Марк Карни объявил о полной потере доверия к Инфантино, назвав его действия "роковым провалом управления".
Также произошел и внутренний раскол – из команды главы ФИФА уже ушел его старший советник Карлос Кордейро, а Арсен Венгер и другие топ-менеджеры публично дистанцировались от скандальной инициативы.
Отдельно в ФИФА вынуждены были опровергать слухи о том, что Инфантино вроде бы обещал Марокко право проведения финала ЧМ-2030 в обмен на политическую поддержку, назвав эти сообщения ложными. На фоне этих событий нацеленность функционера пойти на четвертый срок во время мартовских выборов оказалась под большим колебанием.
Ранее руководитель спортивной редакции РБК-Украина Даниил Вереитин разбирался, почему план Инфантино продать чемпионат мира – это плохая идея для футбола.