Бунт против Инфантино: скандальный президент ФИФА получил поддержку и останется на должности

Президент ФИФА Джанни Инфантино получил полную поддержку исполкома федерации. Но, несмотря на это, волна возмущения в европейском и мировом футболе ставят под угрозу его переизбрание в марте.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на материал издания ESPN .

Миллиардный провал и извинения перед советом

Поводом для кризиса стал проект FIFA Forward Enterprise (FFE) с отметкой в 20 млрд долларов. Инфантино планировал привлечь 4,2 млрд долларов от инвесторов (в том числе от фонда Thrive Eternal Джошуа Кушнера), продав около 20% коммерческих прав на будущие чемпионаты мира.

После шквала возмущения план был полностью свернут, а руководство ФИФА направило официальное письмо с извинениями членам совета и национальным ассоциациям.

"Признаем допущенные ошибки. Процесс должен вестись совсем иначе. Предложение FFE окончательно снято с повестки дня. ФИФА извлечет уроки из этого опыта", - говорится в заявлении организации.

Генеральный секретарь Маттиас Графстрем, ранее публично назвавший события "печальной и позорной серией эпизодов", на саммите в Марокко вместе с исполкомом подтвердил поддержку Инфантино. В то же время в ФИФА заявили, что "больше не будут терпеть атаки на свою репутацию".

Волна недоверия: от УЕФА до премьер-министра Канады

Несмотря на попытку извиниться, давление на руководителя мирового футбола достигло пика. УЕФА пригрозила бойкотом чемпионата мира и заверила, что потеряла доверие к руководству ФИФА. К требованиям базовых реформ присоединились Ассоциация европейских лиг (включая АПЛ, Ла Лигу и Серию А), также КОНКАКАФ.

Призывы к отставке звучат на самом высоком уровне. В частности, премьер-министр Канады Марк Карни объявил о полной потере доверия к Инфантино, назвав его действия "роковым провалом управления".

Также произошел и внутренний раскол – из команды главы ФИФА уже ушел его старший советник Карлос Кордейро, а Арсен Венгер и другие топ-менеджеры публично дистанцировались от скандальной инициативы.

Отдельно в ФИФА вынуждены были опровергать слухи о том, что Инфантино вроде бы обещал Марокко право проведения финала ЧМ-2030 в обмен на политическую поддержку, назвав эти сообщения ложными. На фоне этих событий нацеленность функционера пойти на четвертый срок во время мартовских выборов оказалась под большим колебанием.