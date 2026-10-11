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Футбол 11 октября 2026 · 19:38

Батагов и Малиновский получили разные прогнозы: что сказал тренер "Трабзонспора"

Главный тренер Томас Райс сообщил о прогрессе в восстановлении Арсения Батагова и объяснил, почему Руслан Малиновский пока не готов вернуться на поле
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Батагов и Малиновский получили разные прогнозы: что сказал тренер "Трабзонспора"
Батагов в составе "Трабзонспора" (фото instagram.com/arsenii_batahov)
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Главный тренер "Трабзонспора" Томас Райс поделился информацией о состоянии здоровья двух украинских футболистов команды – Арсения Батагова и Руслана Малиновского.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Trabz10 TV .

Батагов вернулся к командным тренировкам

По словам наставника, украинский защитник уже работает вместе с партнерами и постепенно восстанавливает уверенность после вынужденной паузы.

"Батагов начал тренироваться с командой. Набрал уверенности. Трудно оценить, будет ли он готов на следующей неделе или через неделю. Он будет с нами и продолжит получать игровое время", – рассказал Райс.

Таким образом, Батагов подошел к возвращению на поле, хотя конкретных сроков тренер пока не назвал.

Малиновскому понадобится больше времени

В то же время ситуация с Русланом Малиновским остается более сложной. Наставник дал понять, что украинский полузащитник не сможет вернуться так быстро, как его соотечественник.

"Возвращение Малиновского займет больше времени", – отметил Райс.

Тренер не уточнил, когда именно украинский полузащитник сможет возобновить полноценные тренировки и поучаствовать в официальных матчах.

Ранее главный тренер "Эвертона" оценил шансы Миколенко сыграть в ближайшем матче чемпионата Англии.

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