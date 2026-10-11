Батагов і Малиновський отримали різні прогнози: що сказав тренер "Трабзонспора"

Головний тренер "Трабзонспора" Томас Райс поділився інформацією про стан здоров'я двох українських футболістів команди – Арсенія Батагова та Руслана Малиновського.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Trabz10 TV .

Батагов повернувся до командних тренувань

За словами наставника, український захисник уже працює разом із партнерами та поступово відновлює впевненість після вимушеної паузи.

"Батагов почав тренуватися з командою. Набрав впевненості. Важко оцінити, чи буде він готовий наступного тижня або через тиждень. Він буде з нами та продовжить отримувати ігровий час", – розповів Райс.

Таким чином, Батагов наблизився до повернення на поле, хоча конкретних термінів тренер поки не назвав.

Малиновському знадобиться більше часу

Водночас ситуація з Русланом Малиновським залишається складнішою. Наставник дав зрозуміти, що український півзахисник не зможе повернутися так швидко, як його співвітчизник.

"Повернення Малиновського займе більше часу", – зазначив Райс.

Тренер не уточнив, коли саме український півзахисник зможе відновити повноцінні тренування та взяти участь в офіційних матчах.