Артета остается в "Арсенале" на особых условиях: детали нового контракта

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета продлил контракт с лондонским клубом. Испанец, возглавляющий команду с 2019 года, останется в должности, по меньшей мере, до 2030-го.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на BBC Sport .

Контракт на улучшенных условиях

Новое соглашение Артеты рассчитано до 2030 года. Предыдущий контракт 44-летнего специалиста должен был завершиться после окончания текущего сезона.

О достигнутой договоренности по новому контракту стало известно еще ранее, однако теперь стороны официально закрепили продолжение сотрудничества.

"Арсенал" значительно улучшил финансовые условия тренера. Его базовая зарплата вырастет с 10 до 15 миллионов фунтов в год с учетом бонусов.

"Этот клуб уникален, его характер и то, как он заставляет тебя себя чувствовать. Я чувствую огромную привилегию от того, что наше совместное путешествие продолжится", - заявил Артета.

Испанец также подчеркнул, что не считает нынешние успехи команды конечной точкой.

"Мы уже создали особую связь и воспоминания, которые останутся на всю жизнь. И самое интересное то, что это только начало того, чего мы можем достичь вместе", - сказал тренер.

Артета строит свою эпоху в Лондоне

Артета возглавил "Арсенал" в декабре 2019 года. За это время испанец привел команду к победе в Премьер-лиге и Кубке Англии.

В прошлом сезоне лондонцы впервые за 20 лет стали чемпионами Англии. Кроме того, "Арсенал" дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил ПСЖ. Поражение в решающем матче европейского турнира стало серьезным ударом для команды, но одновременно лишь усилило мотивацию Артеты и руководства клуба.

"У нас особая связь с Микелем, и мы очень гордимся всем, чего достигли с момента его возвращения в клуб в 2019 году", - заявили совладельцы "Арсенала" Стэн и Джош Кронке.

Продление контракта Артеты рассматривается не просто как сохранение тренера. Клуб рассчитывает, что испанец продолжит строить команду, которая уже превратилась в одного из сильнейших представителей европейского футбола.

Артета неоднократно демонстрировал желание остаться в Лондоне после завершения предыдущего соглашения. Теперь его будущее определено как минимум до 2030 года.

Таким образом, испанец потенциально может провести в "Арсенале" более десяти лет, продолжая борьбу за новые трофеи.