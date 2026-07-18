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Бокс 18 июля 2026 · 12:04

Звезда ММА отверг вариант поединка с Усиком по правилам бокса

Бывший чемпион UFC не считает украинца универсальным бойцом
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Звезда ММА отверг вариант поединка с Усиком по правилам бокса
Джо Джонс (фото: Sky Sports)

Американский боец смешанного стиля Джон Джонс поделился мыслями по поводу возможного поединка с Александром Усиком. Он считает, что подобная встреча не может состояться ни в формате боксерского поединка, ни в формате смешанных единоборств.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Ring.

Почему Усику не стоит идти в ММА

Джо Джонс отметил, что не готов сразиться с Усиком, но мог бы помочь ему в совершенствовании бойцовских навыков.

"Нет, мне это не интересно. Совсем нет. Я буду подходить. Усик есть Усик. Он один из абсолютных GOAT-ов бокса в тяжелом весе. Я также знаю, что он занимается борьбой, и эта борьба была важной частью его тренировок на протяжении многих лет. Видимо, именно поэтому он такой доминантный в клин все. навыки, я бы мог ему дать какие-то советы», – сказал Джо Джонс.

В то же время Джонс отметил, что не считает Усика бойцом, который мог бы сразиться в ММА.

"Из всех боксеров-тяжеловесов я считаю, что Усик имеет наибольший потенциал и может быть конкурентоспособным. Но я не боксер и не считаю Усика полноценным бойцом. Думаю, мир знает, что произошло бы, если бы нас заперли в одной комнате, и я на этом остановлюсь. Так же, как я уважаю меня, я уважаю меня октагоне", – сказал Джонс.

Карьера Джона Джонса

39-летний американец сохраняет статус чемпиона UFC в тяжелом весе. Он выиграл этот титул в 2023 году, одержав победу над Сирилом Ганом. 16 ноября 2024 года Джонс защитил титул в поединке со Стипе Миочичем.

Несмотря на то, что в июле 2025 года руководитель UFC Дана Уайт объявил о том, что Джон Джонс завершил карьеру, сам Джонс заявил, что готов вернуться к соревнованиям.

В 2016 году Джонс был отстранен Американским антидопинговым агентством за использование запрещенных препаратов. Тогда спортсмен упустил один год.

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Теги: UFC ММА Бокс Александр Усик
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