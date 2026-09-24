Впервые со времен Хижняка: украинец деклассировал француза в финале Евро-2026

Досрочный разгром в финале и исторический успех

В финальном поединке Эльвин Алиев с первых секунд захватил центр ринга и полностью деклассировал француза Гюго Гро. Рефери был вынужден остановить бой досрочно из-за неоспоримого преимущества украинца.

Этот триумф стал знаковым для отечественного бокса:

Алиев завоевал первое для Украины "золото" взрослого континентального первенства с 2019-го года;

последним украинцем, который поднимался на высшую ступеньку пьедестала ЧЕ, был Александр Хижняк.

Текущий медальный зачет "сине-желтых"

Кроме золотого триумфа Алиева, копилка сборной Украины состоит из нескольких наград:

"Серебро" - в финале женского дивизиона до 48 кг вицечемпионкой Европы стала Анна Охота ;

"Бронза" - бронзовые медали добыли в борьбе Ирина Луцак (весовая категория до 80 кг) иПавел Иллюша (весовая категория до 80 кг).

Благодаря этим результатам сборная Украины поднялась на вторую строчку в общекомандном медальном зачете турнира.