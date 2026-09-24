Впервые со времен Хижняка: украинец деклассировал француза в финале Евро-2026
Сборная Украины по боксу завоевала первую золотую медаль на чемпионате Европы-2026 в Софии. Автором триумфа в весовой категории до 65 кг стал Эльвин Алиев, победивший в решающем бою досрочно.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Досрочный разгром в финале и исторический успех
В финальном поединке Эльвин Алиев с первых секунд захватил центр ринга и полностью деклассировал француза Гюго Гро. Рефери был вынужден остановить бой досрочно из-за неоспоримого преимущества украинца.
Этот триумф стал знаковым для отечественного бокса:
- Алиев завоевал первое для Украины "золото" взрослого континентального первенства с 2019-го года;
- последним украинцем, который поднимался на высшую ступеньку пьедестала ЧЕ, был Александр Хижняк.
Текущий медальный зачет "сине-желтых"
Кроме золотого триумфа Алиева, копилка сборной Украины состоит из нескольких наград:
- "Серебро" - в финале женского дивизиона до 48 кг вицечемпионкой Европы стала Анна Охота ;
- "Бронза" - бронзовые медали добыли в борьбе Ирина Луцак (весовая категория до 80 кг) иПавел Иллюша (весовая категория до 80 кг).
Благодаря этим результатам сборная Украины поднялась на вторую строчку в общекомандном медальном зачете турнира.
Ранее мы сообщали, что Владимир Кличко стал особым гостем чемпионата Европы по боксу.