Вперше з часів Хижняка: українець декласував француза у фіналі Євро-2026

Достроковий розгром у фіналі та історичний успіх

У фінальному поєдинку Ельвін Алієв із перших секунд захопив центр рингу та повністю декласував француза Гюго Гро. Рефері був змушений зупинити бій достроково через беззаперечну перевагу українця.

Цей тріумф став знаковим для вітчизняного боксу:

Алієв здобув перше для України "золото" дорослої континентальної першості з 2019-го року;

останнім українцем, який піднімався на найвищу сходинку п'єдесталу ЧЄ, був Олександр Хижняк.

Поточний медальний залік "синьо-жовтих"

Окрім золотого тріумфу Алієва, скарбничка збірної України складається ще з кількох нагород:

"Срібло" - у фіналі жіночого дивізіону до 48 кг віцечемпіонкою Європи стала Ганна Охота;

"Бронза" - бронзові медалі вибороли Ірина Луцак (вагова категорія до 80 кг) та Павло Іллюша (вагова категорія до 80 кг).

Завдяки цим результатам збірна України наразі піднялася на другу сходинку в загальнокомандному медальному заліку турніру.