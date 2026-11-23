Александр Усик попробовал свои силы на баскетбольной площадке во время специального мероприятия в Лондоне. Компанию украинскому боксеру составила легенда НБА.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на соцсети отечественного боксера .

Благотворительная игра и неожиданный вызов

Товарищеская баскетбольная встреча в столице Великобритании прошла по инициативе польского предпринимателя Себастьяна Кульчика. Мероприятие объединило известных атлетов и представителей крупного бизнеса, а одной из главных его целей стало привлечение поддержки для будущих благотворительных программ в помощь Украине.

Кроме Александра Усика, на паркет вышли президент житомирского "Полесья" Геннадий Буткевич и один из известнейших баскетболистов в истории НБА Скотти Пиппен. После завершения поединка украинский чемпион обратился к американцу на своей странице в соцсети Х, в шутку предложив ему поменяться видами спорта.

"Великолепная игра, Скотти Пиппен! Как насчет бокса в следующий раз?" – написал Усик.

Кто такой Скотти Пиппен

Скотти Пиппен – одна из самых легендарных фигур мирового баскетбола. В течение своей карьеры форвард шесть раз становился чемпионом НБА в составе "Чикаго Буллз", где сформировал культовый дуэт с Майклом Джорданом.

Главные достижения американца: