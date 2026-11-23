Олександр Усик спробував свої сили на баскетбольному майданчику під час спеціального заходу в Лондоні. Компанію українському боксеру склала легенда НБА.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на соцмережі вітчизняного боксера.
Товариська баскетбольна зустріч у столиці Великої Британії відбулася за ініціативи польського підприємця Себастьяна Кульчика. Захід об'єднав відомих атлетів і представників великого бізнесу, а однією з головних його цілей стало залучення підтримки для майбутніх благодійних програм на допомогу Україні.
Окрім Олександра Усика, на паркет вийшли президент житомирського "Полісся" Геннадій Буткевич та один із найвідоміших баскетболістів в історії НБА Скотті Піппен. Після завершення поєдинку український чемпіон звернувся до американця на своїй сторінці в соцмережі Х, жартома запропонувавши йому помінятися видами спорту.
"Чудова гра, Скотті Піппене! Як щодо боксу наступного разу?" – написав Усик.
Скотті Піппен – одна з найлегендарніших постатей світового баскетболу. Протягом своєї кар'єри форвард шість разів ставав чемпіоном НБА у складі "Чикаго Буллз", де сформував культовий дует із Майклом Джорданом.
Головні досягнення американця:
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