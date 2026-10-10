Усик может неожиданно завершить карьеру: Экспромоутер объяснил, что может повлиять на решение боксера

Бывший промоутер Александра Усика Александр Красюк не исключает, что непобежденный украинский боксер может внезапно завершить профессиональную карьеру.

Об этом сообщает Sport RBC.UA. со ссылкой на интервью промоутера Boxing News .

Почему Усику становится сложнее продолжать карьеру

Генеральный директор K2 Promotions Ukraine подчеркнул, что физическая подготовка не способна остановить естественные процессы. По мнению функционера, решающим фактором может стать не физическая форма чемпиона, а психологическая готовность снова проходить изнурительные тренировочные лагеря.

"К сожалению, со временем мы не моложе. Ничего с этим не поделаешь. Как бы хорошо мы тренировались, как бы рано вставали, какие бы дистанции и с какой скоростью преодолевали - время берет свое", - отметил Красюк.

По его словам, главным испытанием для опытного боксера становится не сам поединок, а многонедельная подготовка к нему.

"Тяжелее всего в боксе, в жизни бойца - это тренировочный лагерь. Не сам бой. Бой - это праздник, триумф. А тренировочный лагерь - это испытание, которое нужно преодолеть", - пояснил он.

Красюк добавил, что после десятилетий упорной работы спортсмену все труднее находить психологические ресурсы для очередного тренировочного цикла.

Красюк не исключил завершения карьеры Усика

По мнению экспромоутера, с каждым новым поединком боксера все сложнее заставлять себя снова проходить изнурительную подготовку, особенно если нет мотивации.

"Здесь нужны каменное сердце, стальные нервы и просто безумная решимость, чтобы снова в это погрузиться, не имея должной мотивации", – сказал Красюк.

В то же время, он предположил, что Усик может решить покинуть профессиональный ринг, находясь на вершине карьеры.

"Возможно, Господь распорядится по-своему, и Усик вдруг решит завершить карьеру, уйдя по боксу на самой вершине", - подытожил Красюк.

Профессиональный рекорд Александра Усика составляет 25 побед в 25 поединках, 16 из которых он одержал нокаутом.