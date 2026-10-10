rbc.ua
UA | RU
Субота, 10 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Бокс Усик може несподівано завершити кар'єру: Експромоутер пояснив, що може вплинути на рішення боксера
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Бокс 10 жовтня 2026 · 16:48

Усик може несподівано завершити кар'єру: Експромоутер пояснив, що може вплинути на рішення боксера

Колишній промоутер українського чемпіона розповів про фізичні та психологічні труднощі, з якими стикаються боксери наприкінці кар'єри
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Усик може несподівано завершити кар'єру: Експромоутер пояснив, що може вплинути на рішення боксера
Красюк та Усик (фото: nstagram.com/alex.krassyuk)
Add as a preferred source on Google

Колишній промоутер Олександра Усика Олександр Красюк не виключає, що непереможений український боксер може несподівано завершити професійну кар'єру.

Про це повідомляє Sport RBC.UA. з посиланням на інтерв'ю промоутера Boxing News.

Чому Усику стає складніше продовжувати кар'єру

Генеральний директор K2 Promotions Ukraine наголосив, що фізична підготовка не здатна зупинити природні процеси. На думку функціонера, вирішальним чинником може стати не фізична форма чемпіона, а психологічна готовність знову проходити виснажливі тренувальні табори.

"На жаль, з часом ми не молодшаємо. Нічого з цим не вдієш. Хоч би як добре ми тренувалися, хоч би як рано вставали, хоч би які дистанції та з якою швидкістю долали – час бере своє", – зазначив Красюк.

За його словами, головним випробуванням для досвідченого боксера стає не сам поєдинок, а багатотижнева підготовка до нього.

"Найважче в боксі, в житті бійця – це тренувальний табір. Не сам бій. Бій – це свято, тріумф. А тренувальний табір – це випробування, яке треба подолати", – пояснив він.

Красюк додав, що після десятиліть наполегливої роботи спортсмену дедалі важче знаходити психологічні ресурси для чергового тренувального циклу.

Красюк не виключив завершення кар'єри Усика

На думку експромоутера, з кожним новим поєдинком боксеру дедалі складніше змушувати себе знову проходити виснажливу підготовку, особливо якщо бракує мотивації.

"Тут потрібні кам'яне серце, сталеві нерви й просто шалена рішучість, щоб знову в це зануритися, не маючи належної мотивації", – сказав Красюк.

Водночас він припустив, що Усик може вирішити залишити професійний ринг, перебуваючи на вершині кар'єри.

"Можливо, Господь розпорядиться по-своєму, і Усик раптом вирішить завершити кар'єру, пішовши з боксу на самій вершині", – підсумував Красюк.

Наразі професійний рекорд Олександра Усика становить 25 перемог у 25 поєдинках, 16 із яких він здобув нокаутом.

Раніше, Ф'юрі розкрив деталі третього бою з українцем і назвав дату та місце.

Теги: Бокс
Головні матчі
АПЛ 10 жовтня 14:30
Арсенал - : - Лідс
Ла Ліга 10 жовтня 17:15
Алавес - : - Атлетіко
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Лишився поза грою: федерація футболу Португалії відсторонила Роналду від збірної Лишився поза грою: федерація футболу Португалії відсторонила Роналду від збірної Світоліна та Костюк дізналися суперниць в Ухані: усі матчі українок на WTA 1000 Світоліна та Костюк дізналися суперниць в Ухані: усі матчі українок на WTA 1000 Ферстаппен виграв дощовий спринт в Сінгапурі в гонці з 9 сходами Ферстаппен виграв дощовий спринт в Сінгапурі в гонці з 9 сходами
Точки зору
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор