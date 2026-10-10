Усик може несподівано завершити кар'єру: Експромоутер пояснив, що може вплинути на рішення боксера

Колишній промоутер Олександра Усика Олександр Красюк не виключає, що непереможений український боксер може несподівано завершити професійну кар'єру.

Про це повідомляє Sport RBC.UA . з посиланням на інтерв'ю промоутера Boxing News .

Чому Усику стає складніше продовжувати кар'єру

Генеральний директор K2 Promotions Ukraine наголосив, що фізична підготовка не здатна зупинити природні процеси. На думку функціонера, вирішальним чинником може стати не фізична форма чемпіона, а психологічна готовність знову проходити виснажливі тренувальні табори.

"На жаль, з часом ми не молодшаємо. Нічого з цим не вдієш. Хоч би як добре ми тренувалися, хоч би як рано вставали, хоч би які дистанції та з якою швидкістю долали – час бере своє", – зазначив Красюк.

За його словами, головним випробуванням для досвідченого боксера стає не сам поєдинок, а багатотижнева підготовка до нього.

"Найважче в боксі, в житті бійця – це тренувальний табір. Не сам бій. Бій – це свято, тріумф. А тренувальний табір – це випробування, яке треба подолати", – пояснив він.

Красюк додав, що після десятиліть наполегливої роботи спортсмену дедалі важче знаходити психологічні ресурси для чергового тренувального циклу.

Красюк не виключив завершення кар'єри Усика

На думку експромоутера, з кожним новим поєдинком боксеру дедалі складніше змушувати себе знову проходити виснажливу підготовку, особливо якщо бракує мотивації.

"Тут потрібні кам'яне серце, сталеві нерви й просто шалена рішучість, щоб знову в це зануритися, не маючи належної мотивації", – сказав Красюк.

Водночас він припустив, що Усик може вирішити залишити професійний ринг, перебуваючи на вершині кар'єри.

"Можливо, Господь розпорядиться по-своєму, і Усик раптом вирішить завершити кар'єру, пішовши з боксу на самій вершині", – підсумував Красюк.

Наразі професійний рекорд Олександра Усика становить 25 перемог у 25 поєдинках, 16 із яких він здобув нокаутом.