Мир бокса потерял легенду: умер трехкратный чемпион мира

Бывший чемпион мира по трем весовым категориям Уилфредо Гомес скончался в субботу, 10 октября. Пуэрториканец, известный под прозвищем "Базука", вошел в историю бокса благодаря своей нокаутировочной мощи и многолетнему доминированию на профессиональном ринге.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Ring .

Что известно о смерти боксера

Первым о смерти Гомеса сообщил бывший президент Всемирной боксерской организации (WBO) Пако Валькарсель. Впоследствии известие подтвердил сын спортсмена Уилфредо Гомес-младший.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил соболезнования семье и близким эксчемпиона.

Официальная причина смерти спортсмена не была обнародована.

Карьера и исторические достижения Гомеса

Уилфредо Гомес родился 29 октября 1956 года в Сан-Хуане. В 1974 году он стал чемпионом мира среди любителей, а в следующем году дебютировал на профессиональном ринге.

В 1977 году пуэрториканец завоевал титул WBC во втором более легком весе, который удерживал до 1983 года. За этот период он провел 17 успешных защит пояса, каждую из которых завершил нокаутом. Эта серия остается рекордной для чемпионских защит в боксе.

Впоследствии Гомес покорил еще две весовые категории: в 1984 году стал чемпионом WBC в полулегком весе, а в 1985-м получил пояс WBA во втором полулегком весе.

Также он владел чемпионскими титулами по версии журнала The Ring.

За профессиональную карьеру Гомес провел 48 поединков: одержал 44 победы, в том числе 42 нокаутом, потерпел три поражения и один бой завершил вничью.

В 1995 году он был включен в Международный зал боксерской славы. Гомес остается одной из величайших фигур в истории пуэрториканского бокса.