Світ боксу втратив легенду: помер триразовий чемпіон світу

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Вілфредо Гомес помер у суботу, 10 жовтня. Пуерториканець, відомий під прізвиськом "Базука", увійшов в історію боксу завдяки своїй нокаутувальній потужності та багаторічному домінуванню на професійному рингу.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на The Ring.
Першим про смерть Гомеса повідомив колишній президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Пако Валькарсель. Згодом звістку підтвердив син спортсмена Вілфредо Гомес-молодший.
Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман висловив співчуття родині та близьким ексчемпіона.
Офіційну причину смерті спортсмена не оприлюднили.
Вілфредо Гомес народився 29 жовтня 1956 року в Сан-Хуані. У 1974 році він став чемпіоном світу серед аматорів, а наступного року дебютував на професійному рингу.
У 1977 році пуерториканець завоював титул WBC у другій легшій вазі, який утримував до 1983 року. За цей період він провів 17 успішних захистів пояса, кожен із яких завершив нокаутом. Ця серія залишається рекордною для чемпіонських захистів у боксі.
Згодом Гомес підкорив ще дві вагові категорії: у 1984 році став чемпіоном WBC у напівлегкій вазі, а в 1985-му здобув пояс WBA у другій напівлегкій вазі.
Також він володів чемпіонськими титулами за версією журналу The Ring.
За професійну кар'єру Гомес провів 48 поєдинків: здобув 44 перемоги, зокрема 42 нокаутом, зазнав трьох поразок та один бій завершив унічию.
У 1995 році його включили до Міжнародної зали боксерської слави. Гомес залишається однією з найвизначніших постатей в історії пуерториканського боксу.
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