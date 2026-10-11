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Бокс 11 жовтня 2026 · 17:55

Світ боксу втратив легенду: помер триразовий чемпіон світу

У віці 69 років пішов із життя пуерториканський боксер Вілфредо Гомес - рекордсмен за кількістю поспіль дострокових захистів чемпіонського титулу.
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Світ боксу втратив легенду: помер триразовий чемпіон світу
Вілфредо Гомес визнаний "Почесним чемпіоном" WBO (фото: WBO)
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Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Вілфредо Гомес помер у суботу, 10 жовтня. Пуерториканець, відомий під прізвиськом "Базука", увійшов в історію боксу завдяки своїй нокаутувальній потужності та багаторічному домінуванню на професійному рингу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на The Ring.

Що відомо про смерть боксера

Першим про смерть Гомеса повідомив колишній президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Пако Валькарсель. Згодом звістку підтвердив син спортсмена Вілфредо Гомес-молодший.

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман висловив співчуття родині та близьким ексчемпіона.

Офіційну причину смерті спортсмена не оприлюднили.

Кар'єра та історичні досягнення Гомеса

Вілфредо Гомес народився 29 жовтня 1956 року в Сан-Хуані. У 1974 році він став чемпіоном світу серед аматорів, а наступного року дебютував на професійному рингу.

У 1977 році пуерториканець завоював титул WBC у другій легшій вазі, який утримував до 1983 року. За цей період він провів 17 успішних захистів пояса, кожен із яких завершив нокаутом. Ця серія залишається рекордною для чемпіонських захистів у боксі.

Згодом Гомес підкорив ще дві вагові категорії: у 1984 році став чемпіоном WBC у напівлегкій вазі, а в 1985-му здобув пояс WBA у другій напівлегкій вазі.

Також він володів чемпіонськими титулами за версією журналу The Ring.

За професійну кар'єру Гомес провів 48 поєдинків: здобув 44 перемоги, зокрема 42 нокаутом, зазнав трьох поразок та один бій завершив унічию.

У 1995 році його включили до Міжнародної зали боксерської слави. Гомес залишається однією з найвизначніших постатей в історії пуерториканського боксу.

Як повідомлялось раніше, Усик націлився на несподіваного суперника.

Головні матчі
УПЛ 11 жовтня 18:00
Буковина - : - Полісся
АПЛ 11 жовтня 18:30
Ліверпуль - : - Манчестер Сіті
Серія А 11 жовтня 21:45
Кальярі - : - Ювентус
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