Пенсия Усика, зачем Ломаченко бокс и камбек Кличко в 50: интервью с Игорем Фанияном

Известный украинский боксер и тренер, руководитель промоутерской компании Spartabox Faniian Promotions и соучредитель Украинской лиги бокса ветеранов боевых действий Игорь Фаниян в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA рассказал об организации турниров по боксу среди ветеранов, развитии ветеранского движения в Украине, развитии ветеранского движения в Украине бокса от своего промоушена, а также поделился мнениями о сложившейся ситуации в профессиональном боксе.

"Ветеранский бокс в Украине стремительно развивается"

– Игорь, в июне вы провели второй турнир от Украинской лиги бокса участников боевых действий. Расскажите поподробнее об этом турнире: как отбирали участников, в каких категориях боксировали?

Вся работа по организации турниров для Украинской лиги бокса ветеранов боевых действий уже выстроена у нас так, что у нас уже есть база спортсменов-ветеранов, мы понимаем, кто с кем будет боксировать и в какой весовой категории. Мы стараемся делать все максимально профессионально, и так, чтобы в выигрыше были все: и ветераны, и болельщики.

Это очень важная миссия, которую мы продолжим развивать даже после завершения боевых действий, ведь военные нуждаются в поддержке и мы все должны объединиться и предоставить им ее. Я и все вовлеченные в процесс это видим и в это верим, поэтому мы и решили создать специальную лигу, которая будет посвящена сугубо развитию ветеранского движения. И почти за 2 года ее существования, могу сказать, наши действия правильные.

Победителем стал Вячеслав Кутьин, человек со сложной судьбой. 13 месяцев в плену, ампутация обеих ног... Расскажите о нем подробнее? Какой он человек?

У Вячеслава действительно очень сложная судьба. Но он настоящий воин по своему характеру, прошел все это, прошел процесс реабилитации, и сейчас еще и решил боксировать. Представляете, что это за человек? Я очень рад, что такие люди присоединяются к нашей Лиге.

В нашем июньском турнире он встретился с Алексеем Колесниченко – ветераном также с двойной ампутацией. По итогу дуэли Кутьин стал чемпионом Украины среди ветеранов, чем будет мотивировать других защитников идти в спорт и бокс в частности. У нас после прошедшего события сотни заявок на участие – это очень радует.

Вы довольны тем, как развивается ветеранский бокс? В чем главные трудности?

Я очень доволен, как развивается ветеранский бокс. Мы организовываем собственные турниры, санкционируем соревнования, проводимые другими компаниями. Каждый день к нам обращаются все больше и больше людей, чтобы стать частью Украинской лиги бокса ветеранов боевых бой.

Вечер ветеранского бокса (фото: Spartabox Faniian Promotions)

Мы работаем ради помощи нашим ветеранам в реабилитации и гордимся, когда видим их успехи в этом процессе. Процесс развития Лиги неустанный – сейчас разрабатывается сайт УЛБВБД, где будут рейтинги боксеров, будут указаны действующие чемпионы и другая полезная информация.

Сложности, я бы сказал, традиционны, как и в организации вечеров бокса среди профессионалов. Нужно согласовать пару боксеров, логистику, площадку, билеты, трансляцию и т.д. Но мы в этом уже имеем большой опыт, поэтому моя команда справляется отлично.

Аудитории интересно смотреть подобные поединки?

Да, очень интересно. В настоящее время иначе быть и не может. На наши турниры приезжают очень много родных, друзей и знакомых ветеранов, приходят обычные болельщики, которые просто не могут пройти мимо такого важного события ведь турниры от нашей Лиги это объединение украинцев в помощи тем, кто нас защищает от врага каждый день.

Когда планируете следующий ивент? Сколько участников хочется видеть?

У нас сейчас план делать три турнира в год подобные тому, который был в Ирпене, а также два больших вечера профессионального бокса, в рамках которых будут проходить поединки ветеранов. В рамках следующего события от Spartabox Faniian Promotions к рингу должен выйти Арам Фаниен, прошлый бой которого был признан Boxrec No-Contest, после чего он вернулся в топ-15 рейтинг WBO.

Сейчас мы ждем окончательного решения от Организации, и уж точно будем строить дальнейшие планы. И большая часть этих планов – наши защитники – как турниров сугубо для них, так и больших вечеров вместе с профессиональными боксерами.

"Поддерживаю возвращение Ломаченко"

Что вы думаете о решении Усика отказаться от своих поясов и провести последний бой?

Я думаю, Александр правильно сделал, что уволил титулы и дал возможность другим боксерам, ребятам, уже давно стоящим в очереди, за них боксировать. Все это легенда уже не только украинского но и мирового бокса, и он действительно ведет себя в соответствии с такой характеристикой – как в ринге, так и вне его.

Александр, как он и говорил, должен провести свой последний бой с Деонтеем Уайлдером, заработает денег, и может смело уходить на пенсию, заниматься своими делами.

Александр Усик (фото: Getty Images)

Василий Ломаченко возвращается в ринг. А нужно? Стоило ли уже поставить точку?

Я думаю, что надо, а почему бы и нет? Опять же – для боксеров бокс – это работа, и это их заработок. Если есть возможность еще раз заработать, если есть такие предложения, то почему бы нет? Ну и в случае с Ломаченко ему реально снова стать чемпионом мира, ведь он большой талант. Поэтому я его возвращение поддерживаю.

Как оцените перспективы Гвоздики? Ему почти 40, но может ли он возвратиться на высокий уровень?

Думаю, если Саша захочет, он сможет. Он имеет в своем бэкграунде большую любительскую карьеру, он является призером Олимпиады, владел поясом чемпиона мира, победив на тот момент доминирующего канадца Адониса Стивенсона. Поэтому этот опыт точно козырь Александра, а также не стоит забывать, что он бьет как забивает гвозди. Я верю в него.

Владимир Кличко в 50 лет может вернуться на ринг или все это утки?

Думаю, что Владимир не будет возвращаться в бокс, хотя все может быть. Мне кажется, многие болельщики, а тем более украинские болельщики, бы этого хотели но Владимиру, как вы правильно сказали, уже 50 лет.

Также, как мы все видим, он сейчас очень активно работает ради победы Украины в войне против врага, поэтому ему просто некогда думать о боксе. Но это чисто мое мнение, у него может быть другое.