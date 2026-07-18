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Бокс 18 июля 2026 · 10:43

Неожиданный выбор: Пакьяо определился со следующим соперником

Легендарный филиппинский боксер не планирует завершать с активной карьерой
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Неожиданный выбор: Пакьяо определился со следующим соперником
Мэнни Пакьяо (фото: Getty Images)

Экс-чемпион мира в восьми разных категориях Мэнни Пакьяо ведет переговоры с американцем Джервонтой Дэвисом. А все началось с переписки менеджеров бойцов в соцсетях.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на страницу Стива Кима в соцсети X.

Новый бой Пакьяо

Боксерский обозреватель Стив Ким поделился опросом от Prime Ultimate Boxing . На фото изображены Мэнни Пакьяо, Флойд Мэйуэзер и Хулио Санчес, а также вопросы "Сколько побед мог бы одержать Джервонта Дэвис в поединках с этими тремя боксерами?".

Стив Ким написал: "ни одной". В ответ к этому сообщению к нему обратился менеджер Пакьяо – Шон Гиббонс.

"Мы можем это проверить! Чемпион готов", – написал Гиббонс.

Неожиданный выбор: Пакьяо определился со следующим соперникомШон Гиббонс поддержал идею боя Дэвис – Пакьяо (фото: скриншот из X.com)

При этом, как сообщает издание vRinge, Джервонта Дэвис сам писал о переговорах с Мэнни Пакьяо, но после этого заявления удалил свой аккаунт в соцсети X.

Карьера Джервонты Дэвиса

31-летний американец выступает в легкой весовой категории и носит прозвище "Танк". В 2017 году он победил пуэрториканца Хосе Педрасу и стал чемпионом мира по версии IBF. В 2018 году Дэвису покорился титул чемпиона мира по версии WBA Super.

Из-за проблем с законом Дэвиса лишили титула WBA. Его обвиняют в избиении его девушки, поэтому WBA отобрала пояс у боксера.

В активе Джервонты Дэвиса 31 бой и ни одного поражения: он выиграл 30 поединков и один завершил вничью.

Ранее сообщалось, что Мэнни Пакьяо бросил вызов Флойду Мейвезеру . Филиппинский боксер хочет встретиться с принципиальным соперником в Лас-Вегасе.

Теги: Бокс Менни Пакьяо
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