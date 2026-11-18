Поединок между бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Деонтеем Уайлдером и австралийцем Джаем Опетаей не состоится. Представитель команды действующего чемпиона подтвердил, что боксер вынужден отказаться от запланированного на декабрь боя из-за травмы руки.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление Tasman Fighters в соцсети X (Twitter) .

Опетая получил травму во время предыдущего боя

По словам представителя австралийца Мика Фрэнсиса, Джай Опетая повредил руку во время сентябрьского поединка против Ноэля Микаэляна. С тех пор состояние травмы ухудшилось во время тренировочного процесса, из-за чего боксеру пришлось отказаться от следующего выступления.

В команде Опетаи назвали это разочаровывающей неудачей, ведь чемпион с нетерпением ожидал противостояния с Уайлдером. Главной задачей австралийца является полное восстановление.

"Сейчас он сосредоточен на полном выздоровлении и продолжении своего стремления стать абсолютным чемпионом мира по тяжелому весу", - говорится в заявлении Фрэнсиса.

Когда должен был состояться бой Вайлдера и Опетаи

Встречу Деонтея Уайлдера и Джая Опетаи планировали провести 11 декабря. Поединок должен был войти в андеркард большого боксерского вечера, главным событием которого должен был стать бой Тайсона Фьюри против Энтони Джошуа.

После отмены встречи с американцем команда Опетаи призвала следить за дальнейшими объявлениями по планам боксера на 2027 год.

Опетая имеет рекорд в 31 победу в 31 поединке, из которых 24 – нокаутом. Уайлдер одержал 45 побед, потерпел четыре поражения и один бой свел вничью. На его счету 43 победы нокаутом.