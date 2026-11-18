Поєдинок між колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Деонтеєм Вайлдером та австралійцем Джаєм Опетаєю не відбудеться. Представник команди чинного чемпіона підтвердив, що боксер змушений відмовитися від запланованого на грудень бою через травму руки.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційну заяву Tasman Fighters в соцмережі X (Twitter) .

Опетая отримав травму під час попереднього бою

За словами представника австралійця Міка Френсіса, Джай Опетая пошкодив руку під час вересневого поєдинку проти Ноеля Мікаеляна. Відтоді стан травми погіршився під час тренувального процесу, через що боксеру довелося відмовитися від наступного виступу.

У команді Опетаї назвали це розчаровуючою невдачею, адже чемпіон із нетерпінням очікував на протистояння з Вайлдером. Наразі головним завданням австралійця є повне відновлення.

"Зараз він зосереджений на повному одужанні та продовженні свого прагнення стати абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі", - йдеться у заяві Френсіса.

Коли мав відбутися бій Вайлдера та Опетаї

Зустріч Деонтея Вайлдера та Джая Опетаї планували провести 11 грудня. Поєдинок мав увійти до андеркарду великого боксерського вечора, головною подією якого повинен був стати бій Тайсона Ф’юрі проти Ентоні Джошуа.

Після скасування зустрічі з американцем команда Опетаї закликала стежити за подальшими оголошеннями щодо планів боксера на 2027-й рік.

Опетая має рекорд в 31 перемогу в 31 поєдинку, з яких 24 - нокаутом. Вайлдер здобув 45 перемог, зазнав чотирьох поразок і один бій звів унічию. На його рахунку 43 перемоги нокаутом.