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Баскетбол 21 октября 2026 · 16:47

Скандал в греческом баскетболе: полиция выдала ордер на арест президента федерации

Вангелис Лиолиос и еще пять человек фигурируют в расследовании по договорным матчам и нелегальным ставкам.
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Скандал в греческом баскетболе: полиция выдала ордер на арест президента федерации
Лиолиос подозревается в деле о договорных матчах (Фото: Eurohoops)

В Греции правохранители выдали ордера на арест президента национальной баскетбольной федерации Вангелиса Лиолиоса. Также ордера выписали еще пять представителей судейского корпуса и баскетбольной администрации.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на BasketNews.

В чем подозревают президента

Греческий баскетбол оказался в центре масштабного скандала из-за расследования возможных договорных матчей и нелегальных ставок. Правоохранители, вероятно, выдали ордера на арест шести человек, среди которых президент Федерации баскетбола Греции (EOK) Вангелис Лиолиос.

Он возглавляет организацию с сентября 2021 года и является одной из самых влиятельных фигур в греческом баскетболе. Помимо Лиолиоса, ордера якобы относятся еще к пяти людям, связанным с судейством и управлением баскетболом. Среди них – двое действующих арбитров.

В то же время фигуранты дела не признаны виновными ни в одном преступлении. Расследование продолжается, а приведенные обвинения нуждаются в проверке в рамках судебного процесса.

Почему выдали ордера на арест

По данным греческих СМИ, расследование длилось около трех месяцев. После изучения доказательств и показаний было начато уголовное производство. Как сообщается, Лиолиос и другие фигуранты вызвали для предоставления объяснений, однако они не появились.

После этого дело передали следователю судьи, согласовавшему выдачу ордеров с прокурором. Одной из причин такого решения якобы стал риск того, что подозреваемые могут скрываться от правосудия.

Правоохранители провели обыски

В рамках расследования полиция также провела обыски в квартирах фигурантов. Другие подробности относительно найденных доказательств или возможных дальнейших процессуальных действий в сообщении не приведены.

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Теги: Баскетбол
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