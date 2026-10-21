Скандал у грецькому баскетболі: поліція видала ордер на арешт президента федерації

У Греції правоохоронці видали ордери на арешт президента національної баскетбольної федерації Вангеліса Ліоліоса. Також ордери виписали щодо ще п’ятьох представників суддівського корпусу й баскетбольної адміністрації.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на BasketNews .

В чому підозрюють президента

Грецький баскетбол опинився в центрі масштабного скандалу через розслідування можливих договірних матчів і нелегальних ставок. Правоохоронці, імовірно, видали ордери на арешт шістьох осіб, серед яких - президент Федерації баскетболу Греції (EOK) Вангеліс Ліоліос.

Він очолює організацію з вересня 2021-го року та є однією з найвпливовіших постатей у грецькому баскетболі. Крім Ліоліоса, ордери нібито стосуються ще п’ятьох людей, пов’язаних із суддівством та управлінням баскетболом. Серед них - двоє чинних арбітрів.

Водночас фігуранти справи не визнані винними в жодному злочині. Розслідування триває, а наведені звинувачення потребують перевірки в межах судового процесу.

Чому видали ордери на арешт

За даними грецьких ЗМІ, розслідування тривало близько трьох місяців. Після вивчення доказів і свідчень було розпочато кримінальне провадження. Як повідомляється, Ліоліоса та інших фігурантів викликали для надання пояснень, однак вони не з’явилися.

Після цього справу передали слідчому судді, який погодив видачу ордерів із прокурором. Однією з причин такого рішення нібито став ризик того, що підозрювані можуть переховуватися від правосуддя.

Правоохоронці провели обшуки

У межах розслідування поліція також провела обшуки в помешканнях фігурантів. Інших подробиць щодо знайдених доказів або можливих подальших процесуальних дій у повідомленні не наведено.