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Баскетбол 05 октября 2026 · 17:37

Лидер баскетбольного "Днепра" после тяжелой победы неожиданно решил продать автомобиль за копейки

Максим Закурдаев оставил курьезное объявление в прямом эфире
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Лидер баскетбольного "Днепра" после тяжелой победы неожиданно решил продать автомобиль за копейки
Максим Закурдаев (фото: instagram.com/redkilla33)
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Защитник баскетбольного клуба "Днепр" Максим Закурдаев поделился эмоциями после двух побед команды в чемпионате. После чего удивил довольно необычным рекламным объявлением.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный Instagram БК "Днепр" .

О тяжелых победах "Днепра"

Действующие чемпионы Украины начали новый сезон с двух непростых побед - над "Хмельницким" (83:67) и "Прикарпатьем-Говерлой" (84:70).

Комментируя матчи команды, игрок отметил сложный характер поединков и проблемы на старте встреч. По словам Закурдаева, днепрянам пришлось приложить немало усилий, чтобы переломить ход событий на паркете.

"Поздравляю свою команду с двумя победами. Сложные были победы. Сегодня (речь об игре с "Прикарпатьем" - ред.) был силовой баскетбол. Мы поздно вошли в игру. В первой четверти вообще не чувствовали игру. Со второй четверти мы наладили связи, пошли броски, передачи. Удавалось держать гандикап в 6-8 очков и удержали его до конца. Возможно, где-то не хватило резерва, чтобы сделать этот гандикап больше", - рассказал баскетболист.

О "Жигулях" за смешные деньги

А в конце своего комментария защитник решил воспользоваться медийным моментом для решения личных вопросов. Спортсмен прямо во время общения с прессой решил продать собственный автомобиль марки "Жигули" за символическую сумму.

"Еще хочу сказать, что продаю 'Жигули' за 20 тысяч гривен. Кому надо - обращайтесь, пишите в директ", - добавил Закурдаев, чем немало позабавил присутствующих.

Ранее мы рассказали, как экс-игрок сборной Украины получил высокий пост в "Лос-Анджелес Лейкерс".

Теги: Баскетбол Чемпионат Украины Днепр
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