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Баскетбол 05 жовтня 2026 · 17:37

Лідер баскетбольного "Дніпра" після важкої перемоги несподівано вирішив продати авто за копійки

Максим Закурдаєв залишив курйозне оголошення в прямому ефірі
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Лідер баскетбольного "Дніпра" після важкої перемоги несподівано вирішив продати авто за копійки
Максим Закурдаєв (фото: instagram.com/redkilla33)
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Захисник баскетбольного клубу "Дніпро" Максим Закурдаєв поділився емоціями після двох перемог команди в чемпіонаті. Після чого здивував доволі незвичним рекламним оголошенням.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний Instagram БК "Дніпро".

Про важкі перемоги "Дніпра"

Чинні чемпіони України розпочали новий сезон з двох непростих перемог – над "Хмельницьким" (83:67) та "Прикарпаттям- Говерлою" (84:70).

Коментуючи матчі команди, гравець відзначив складний характер поєдинків та проблеми на старті зустрічей. За словами Закурдаєва, дніпрянам довелося докласти чимало зусиль, щоб переломити хід подій на паркеті.

"Вітаю свою команду з двома перемогами. Складні були перемоги. Сьогодні (йдеться про гру з "Прикарпаттям" – ред.) був силовий баскетбол. Ми пізно увійшли у гру. У першій чверті взагалі не відчували гру. З другої чверті ми налагодили зв'язки, пішли кидки, передачі. Вдавалося тримати гандикап у 6-8 очок і втримали його до кінця. Можливо, десь не вистачило резерву, щоб зробити цей гандикап більшим", – розповів баскетболіст.

Про "Жигулі" за смішні гроші

А наприкінці свого коментаря захисник вирішив скористатися медійним моментом для вирішення особистих питань. Спортсмен просто під час спілкування з пресою вирішив продати власний автомобіль марки "Жигулі" за символічну суму.

"Ще хочу сказати, що продаю 'Жигулі' за 20 тисяч гривень. Кому треба – звертайтеся, пишіть у директ", – додав Закурдаєв, чим неабияк потішив присутніх.

Раніше ми розповіли, як екс-гравець збірної України отримав високу посаду в "Лос-Анджелес Лейкерс".

Теги: Баскетбол Чемпіонат України Дніпро
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