"Харьковские Соколы" проиграли третий раз подряд: как завершился матч с "Запорожьем"

Баскетбольный клуб "Запорожье" одержал непростую победу над "Харьковскими Соколами" в регулярном чемпионате украинской Суперлиги. Команда Евгения Исакова контролировала большую часть поединка, однако в конце была вынуждена сдерживать натиск соперника.

Об этом сообщает Sport RBC.UA ссылкой на ФБУ.

"Запорожье" создало солидный отрыв

Запорожцы лучше начали встречу и завершили первую четверть с преимуществом в пять очков – 18:13. Во второй десятиминутке команда Исакова еще больше усилила давление на соперника, выиграв отрезок со счетом 24:15.

На большой перерыв "Запорожье" ушло при комфортном преимуществе – 42:28.

В третьей четверти отрыв достиг максимальных для матча 15 очков. В то же время, гости постепенно начали сокращать разницу, выиграв этот игровой отрезок – 26:19.

Ситуацию для запорожцев осложнила травма Джозаи Джонсона, покинувшего площадку еще в первой половине. До этого американец успел набрать 11 очков.

"Соколы" организовали погоню, но не спасли матч

В последней четверти харьковчане продолжили сокращать отставание. Они выиграли заключительную десятиминутку со счетом 27:24, однако для полноценного камбэка этого оказалось недостаточно.

Важную роль в победе "Запорожья" сыграла борьба под щитами. Команда собрала 53 подбора против 42 у соперника, в том числе 19 раз выигрывала борьбу на чужом щите.

Самыми результативными в составе победителей стали Дмитрий Мартынов и Джонатан Илележи, набравшие по 20 очков.

Одним из главных героев встречи стал Владислав Миколайчук, оформивший дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов, добавив четыре результативных передачи.

У "Харьковских Соколов" самым результативным стал Егор Сушкин с 20 очками и восемью передачами. Соловьев набрал 19 очков, а Дмитрий Клебан отличился дабл-даблом – 15 очков и 10 подборов.

Следующий тур запорожцы сыграют 17 октября против "Ровного", а 18 октября – против "Волыни". Харьковчане 17 октября встретятся с "Нико-Баскетом".