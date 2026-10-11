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Баскетбол 11 жовтня 2026 · 21:34

"Харківські Соколи" програли втретє поспіль: як завершився матч із "Запоріжжям"

Запорізька команда впевнено провела першу половину зустрічі, але дозволила супернику повернути інтригу
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
"Харківські Соколи" програли втретє поспіль: як завершився матч із "Запоріжжям"
Один з головних героїв Владислав Миколайчук (фото: ФБУ)
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Баскетбольний клуб "Запоріжжя" здобув непросту перемогу над "Харківськими Соколами" в регулярному чемпіонаті української Суперліги. Команда Євгена Ісакова контролювала більшу частину поєдинку, однак наприкінці була змушена стримувати натиск суперника.

Про це повідомляє Sport RBC.UA посиланням на ФБУ.

"Запоріжжя" створило солідний відрив

Запоріжці краще розпочали зустріч і завершили першу чверть із перевагою у п'ять очок – 18:13. У другій десятихвилинці команда Ісакова ще більше посилила тиск на суперника, вигравши відрізок із рахунком 24:15.

На велику перерву "Запоріжжя" пішло за комфортної переваги – 42:28.

У третій чверті відрив сягнув максимальних для матчу 15 очок. Водночас гості поступово почали скорочувати різницю, вигравши цей ігровий відрізок – 26:19.

Ситуацію для запоріжців ускладнила травма Джозаї Джонсона, який залишив майданчик ще в першій половині. До цього американець встиг набрати 11 очок.

"Соколи" організували погоню, але не врятували матч

В останній чверті харків'яни продовжили скорочувати відставання. Вони виграли заключну десятихвилинку з рахунком 27:24, проте для повноцінного камбеку цього виявилося недостатньо.

Важливу роль у перемозі "Запоріжжя" відіграла боротьба під щитами. Команда зібрала 53 підбирання проти 42 у суперника, зокрема 19 разів вигравала боротьбу на чужому щиті.

Найрезультативнішими у складі переможців стали Дмитро Мартинов та Джонатан Ілележі, які набрали по 20 очок.

Одним із головних героїв зустрічі став Владислав Миколайчук, який оформив дабл-дабл із 12 очок і 12 підбирань, додавши чотири результативні передачі.

У "Харківських Соколів" найрезультативнішим став Єгор Сушкін із 20 очками та вісьмома передачами. Соловйов набрав 19 очок, а Дмитро Клебан відзначився дабл-даблом – 15 очок і 10 підбирань.

Наступного туру запоріжці зіграють 17 жовтня проти "Рівного", а 18 жовтня – проти "Волині". Харків'яни 17 жовтня зустрінуться з "Ніко-Баскетом".

Раніше другий поспіль матч "Дніпра" зірвала повітряна тривога.

Теги: Баскетбол
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