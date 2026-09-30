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Зимові види 30 вересня 2026 · 20:22

"Шершні" розгромили "Дніпро": новачок чемпіонату України з хокею здобув другу перемогу поспіль

Колектив з Богуслава дивує на старті сезону
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Шершні" розгромили "Дніпро": новачок чемпіонату України з хокею здобув другу перемогу поспіль
"Шершні" виграли другий матч поспіль (фото: ХК "Шершні")
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У черговому матчі регулярного чемпіонату України з хокею зустрічалися херсонський "Дніпро" та богуславські "Шершні". Поєдинок завершився переконливою перемогою гостей, для яких цей успіх став уже другим поспіль у новому сезоні.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Деталі матчу

Зустріч завершилася з розгромним рахунком 5:1 на користь "Шершнів". Команда з Богуслава відкрила рахунок наприкінці першого періоду завдяки реалізації більшості Ігорем Шевченком. На початку другої двадцятихвилинки гості ще двічі скористалися чисельною перевагою – відзначилися Тимофій Пономарьов та Артем Аксьонов.

Уже на 27-й секунді третього періоду Шевченко оформив дубль, довівши перевагу своєї команди до розгромних 4:0. "Дніпро" відповів єдиною шайбою Максима Жовтяка наприкінці зустрічі, проте остаточну крапку в матчі поставив Ярослав Панченко, встановивши підсумковий рахунок 5:1.

Чемпіонат України з хокею

"Дніпро" – "Шершні" – 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Шайби: 17:26 Шевченко (Цюра, Аксьонов) - 0:1, 20:31 Пономарьов - 0:2, 24:18 Аксьонов (Колінько, Цюпа) - 0:3, 40:27 Шевченко (Панченко) - 0:4, 57:41 Жовтяк (Локтіонов, Кучер) - 1:4, 59:15 Панченко - 1:5

Тріумфальний старт дебютанта

Для богуславського клубу, який є дебютантом національної першості, ця перемога стала другою поспіль у поточному розіграші. Нагадаємо, у своєму попередньому матчі підопічні Вадима Шахрайчука сенсаційно здолали "Кременчук" у овертаймі.

Раніше ми повідомили результати стартових матчів нового чемпіонату НХЛ.

Теги: Чемпіонат України Хокей
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