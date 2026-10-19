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Теніс 19 жовтня 2026 · 12:13

Снігур отримала несподіваний шанс на турнірі в Китаї після зняття чемпіонки

Українка зіграє в основній сітці та одразу матиме можливість для реваншу
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Снігур отримала несподіваний шанс на турнірі в Китаї після зняття чемпіонки
Дарія Снігур (фото: Getty Images)
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Українська тенісистка Дарія Снігур продовжить виступи на турнірі категорії WTA 500 в китайському Нінбо. Наша спортсменка потрапила до основної сітки змагань у статусі "лакі лузера", замінивши одну з головних фавориток.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Ukrainian Tennis.

Замість кого зіграє Снігур

Українка отримала перепустку до основної сітки після того, як із турніру знялася польська тенісистка Майя Хвалінська. Представниця Польщі, яка напередодні виборола титул на престижному турнірі WTA 1000 в Ухані, змушена була відмовитися від участі через ушкодження лівого стегна.

Сама Снігур напередодні не змогла дограти свій фінальний матч кваліфікації проти ішншої польської тенісистки – Катажини Кави через раптове погіршення самопочуття та запаморочення.

Несподіваний реванш у першому колі

Завдяки відмові Хвалінської українська спортсменка отримала пряме місце в основній сітці й одразу потрапила на знайому суперницю.

У першому раунді змагань у Нінбо Снігур знову зійдеться на корті з Кавою. Таким чином українка матиме швидку можливість взяти реванш за незавершений поєдинок у кваліфікації.

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Теги: Теніс
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