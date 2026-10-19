rbc.ua
UA | RU
Понедельник, 19 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Теннис Снигур получила неожиданный шанс на турнире в Китае после снятия чемпионки
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теннис 19 октября 2026 · 12:13

Снигур получила неожиданный шанс на турнире в Китае после снятия чемпионки

Украинка сыграет в основной сетке и сразу получит возможность для реванша
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Снигур получила неожиданный шанс на турнире в Китае после снятия чемпионки
Дарья Снигур (фото: Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Украинская теннисистка Дарья Снигур продолжит выступления на турнире категории WTA 500 в китайском Нинбо. Наша спортсменка попала в основную сетку соревнований в статусе "лаки лузера", заменив одну из главных фавориток.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Ukrainian Tennis.

Вместо кого сыграет Снигур

Украинка получила путевку в основную сетку после того, как с турнира снялась польская теннисистка Майя Хвалиньская. Представительница Польши, которая накануне завоевала титул на престижном турнире WTA 1000 в Ухане, была вынуждена отказаться от участия из-за травмы левого бедра.

Сама Снигур накануне не смогла доиграть свой финальный матч квалификации против другой польской теннисистки – Катажины Кавы – из-за внезапного ухудшения самочувствия и головокружения.

Неожиданный реванш в первом круге

Благодаря отказу Хвалиньской украинская спортсменка получила прямое место в основной сетке и сразу попала на знакомую соперницу.

В первом раунде соревнований в Нинбо Снигур вновь встретится на корте с Кавой. Таким образом, украинка получит возможность быстро взять реванш за незавершенный поединок в квалификации.

Читайте также, как Элина Свитолина объяснила разрыв с Гаэлем Монфисом.

Теги: Теннис
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Пять голов на чемпионате мира, вошедших в историю: большое интервью с Олегом Саленко Пять голов на чемпионате мира, вошедших в историю: большое интервью с Олегом Саленко "Битва внутри": Элина Свитолина объявила о разрыве с Гаэлем Монфисом "Битва внутри": Элина Свитолина объявила о разрыве с Гаэлем Монфисом Ночной удар по Киеву: оккупанты повредили легендарный спортивный объект в столице (видео) Ночной удар по Киеву: оккупанты повредили легендарный спортивный объект в столице (видео)
Мнения
Александр Чепилко
Дюбуа сильнее Вордли. Почему реванш снова может завершиться досрочно Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина