Кривдниця Світоліної програла драматичний фінал в Ухані: хто виграв титул WTA 1000

Польська тенісистка Мая Хвалінська стала чемпіонкою турніру WTA 1000 в китайському Ухані. У фінальному поєдинку вона здолала британку Сонай Картал, яка раніше вибила зі змагань першу ракетку України Еліну Світоліну. Зустріч завершилася перемогою польки у трьох сетах – 2:6, 6:4, 6:2.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланям на WTA.

Як Хвалінська здійснила камбек у фіналі

Початок матчу залишився за Картал. Британка впевнено діяла на задній лінії та виграла першу партію з рахунком 6:2.

У другому сеті вона також захопила ініціативу, повівши з брейком. Проте Хвалінська зуміла переломити перебіг зустрічі та поступово повернулася в боротьбу.

За рахунку 4:4 польська тенісистка виграла важливий гейм, після чого довела партію до перемоги – 6:4.

У вирішальному сеті суперниці тримали рівновагу до рахунку 2:2. Після цього Хвалінська виграла чотири гейми поспіль і завершила матч на свою користь.

Поєдинок тривав 2 години 43 хвилини.

Картал вибила Світоліну, а Хвалінська перемогла Швьонтек

Для британської тенісистки виступ в Ухані став одним із найуспішніших у кар'єрі. Перед початком турніру вона посідала лише 170-те місце у світовому рейтингу.

У чвертьфіналі Картал сенсаційно перемогла Еліну Світоліну з рахунком 6:2, 2:6, 6:4. У півфіналі британка здолала представницю Латвії Єлєну Остапенко – 7:6, 7:6.

Особливо примітним цей результат став з огляду на те, що Картал пропустила близько шести місяців через стресовий перелом у нижній частині спини та повернулася до виступів лише у вересні.

Сама Хвалінська також пройшла непростий шлях до трофея. У півфіналі вона перемогла свою співвітчизницю Ігу Швьонтек – 7:5, 6:1.

Історичний титул і рекордний рейтинг

Для 25-річної Хвалінської перемога в Ухані стала першим титулом на рівні основного туру WTA. Раніше полька лише одного разу грала у фіналі – на Ролан Гаррос у червні 2026 року, де зазнала поразки.

Вона стала четвертою тенісисткою, яка здобула дебютний титул WTA одразу на турнірі категорії 1000 після запровадження цього формату у 2009 році.

Раніше це вдавалося Наомі Осаці (Індіан-Веллс-2018), Б'янці Андреєску (Індіан-Веллс-2019) та Вікторії Мбоко (Монреаль-2025).

Крім того, Хвалінська стала третьою представницею Польщі, яка виграла турнір WTA 1000, після Агнешки Радванської та Іги Швьонтек.

Завдяки тріумфу в Ухані польська тенісистка вперше увійде до топ-20 світового рейтингу. Очікується, що вона підніметься з 22-ї на рекордну 11-ту позицію.

Мая Хвалінська (Польща) – Сонай Картал (Велика Британія) – 2:6, 6:4, 6:2