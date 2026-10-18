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Теніс 18 жовтня 2026 · 22:56

Кривдниця Світоліної програла драматичний фінал в Ухані: хто виграв титул WTA 1000

Британка виграла перший сет, але не змогла зупинити польську тенісистку на шляху до історичного тріумфу
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Кривдниця Світоліної програла драматичний фінал в Ухані: хто виграв титул WTA 1000
Мая Хвалінська з трофеєм (instagram.com/wta)
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Польська тенісистка Мая Хвалінська стала чемпіонкою турніру WTA 1000 в китайському Ухані. У фінальному поєдинку вона здолала британку Сонай Картал, яка раніше вибила зі змагань першу ракетку України Еліну Світоліну. Зустріч завершилася перемогою польки у трьох сетах – 2:6, 6:4, 6:2.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланям на WTA.

Як Хвалінська здійснила камбек у фіналі

Початок матчу залишився за Картал. Британка впевнено діяла на задній лінії та виграла першу партію з рахунком 6:2.

У другому сеті вона також захопила ініціативу, повівши з брейком. Проте Хвалінська зуміла переломити перебіг зустрічі та поступово повернулася в боротьбу.

За рахунку 4:4 польська тенісистка виграла важливий гейм, після чого довела партію до перемоги – 6:4.

У вирішальному сеті суперниці тримали рівновагу до рахунку 2:2. Після цього Хвалінська виграла чотири гейми поспіль і завершила матч на свою користь.

Поєдинок тривав 2 години 43 хвилини.

Картал вибила Світоліну, а Хвалінська перемогла Швьонтек

Для британської тенісистки виступ в Ухані став одним із найуспішніших у кар'єрі. Перед початком турніру вона посідала лише 170-те місце у світовому рейтингу.

У чвертьфіналі Картал сенсаційно перемогла Еліну Світоліну з рахунком 6:2, 2:6, 6:4. У півфіналі британка здолала представницю Латвії Єлєну Остапенко – 7:6, 7:6.

Особливо примітним цей результат став з огляду на те, що Картал пропустила близько шести місяців через стресовий перелом у нижній частині спини та повернулася до виступів лише у вересні.

Сама Хвалінська також пройшла непростий шлях до трофея. У півфіналі вона перемогла свою співвітчизницю Ігу Швьонтек – 7:5, 6:1.

Історичний титул і рекордний рейтинг

Для 25-річної Хвалінської перемога в Ухані стала першим титулом на рівні основного туру WTA. Раніше полька лише одного разу грала у фіналі – на Ролан Гаррос у червні 2026 року, де зазнала поразки.

Вона стала четвертою тенісисткою, яка здобула дебютний титул WTA одразу на турнірі категорії 1000 після запровадження цього формату у 2009 році.

Раніше це вдавалося Наомі Осаці (Індіан-Веллс-2018), Б'янці Андреєску (Індіан-Веллс-2019) та Вікторії Мбоко (Монреаль-2025).

Крім того, Хвалінська стала третьою представницею Польщі, яка виграла турнір WTA 1000, після Агнешки Радванської та Іги Швьонтек.

Завдяки тріумфу в Ухані польська тенісистка вперше увійде до топ-20 світового рейтингу. Очікується, що вона підніметься з 22-ї на рекордну 11-ту позицію.

Мая Хвалінська (Польща) – Сонай Картал (Велика Британія) – 2:6, 6:4, 6:2

Раніше Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі WTA 1000 в Ухані

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