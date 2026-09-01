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Теніс 01 вересня 2026 · 10:30

Швидкий розгром: Дарія Снігур поступилась росіянці на старті US Open

Українська тенісистка вийшла на корт із проблемами зі здоров'ям
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Швидкий розгром: Дарія Снігур поступилась росіянці на старті US Open
Дарія Снігур (Фото: snigur_27, Instagram)
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Українська тенісистка Дарія Снігур припинила виступи на US Open-2026. У матчі першого кола українка поступилася 15-й сіяній "нейтральній" тенісистці Діані Шнайдер.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Перебіг поєдинку та стан здоров'я

Перше очне протистояння зі Шнайдер склалося для українки невдало. У першій партії "нейтральна" тенісистка не залишила суперниці шансів, оформивши розгром 6:0. Перед другим сетом Снігур викликала медичний таймаут через незадовільне самопочуття.

У наступній партії Дарії вдалося нав'язати боротьбу: поступившись на старті сету, українка відігралася та вийшла вперед з рахунком 4:3. Втім, Шнайдер перехопила ініціативу, виграла три гейми поспіль та закрила матч. Зустріч тривала 1 годину 8 хвилин.

US Open-2026. Жінки. 1-й раунд

Дарія Снігур (Україна) - Діана Шнайдер (нейтральна спортсменка) - 0:6, 4:6

Статистика та становище українок на турнірі

За час поєдинку Снігур не виконала жодного ейсу, зробила 1 подвійну помилку та реалізувала 2 брейки, тоді як суперниця зробила 3 ейси, 3 помилки на подачі та 6 брейків. Дарії не вдалося повторити свій найкращий результат на US Open - у 2022-му році вона пробилася до другого кола, здолавши Симону Халеп.

Снігур стала третьою представницею України, яка завершила виступи в Нью-Йорку на старті, приєднавшись до Ангеліни Калініної та Даяни Ястремської. Водночас Еліна Світоліна та Марта Костюк уже вийшли до другого раунду, а Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева незабаром проведуть свої стартові поєдинки.

Раніше ми повідомляли, що Ангеліна Калініна сенсаційно програла на старті US Open, поступившись кваліфаєрці.

Теги: Теніс
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