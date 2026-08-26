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Теніс 26 серпня 2026 · 12:44

Олійникова поступилась першій ракетці Франції на турнірі WTA в Монтерреї

Діан Паррі виборола перемогу в двогодинному протистоянні
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Олійникова поступилась першій ракетці Франції на турнірі WTA в Монтерреї
Олександра Олійникова (Фото: _drones4ua.org_)
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Українська тенісистка Олександра Олійникова завершила виступи на турнірі WTA 500 в Монтерреї. В 1/8 фіналу вона поступилась Діан Паррі.

Про перебіг матчу та його результат повідомляє Sport RBC.UA.

Перебіг гри

Це була друга зустріч тенісисток - і вдруге переможницею з неї вийшла Паррі. Минулого разу перша ракетка Франції святкувала перемогу на Вімблдоні-2025.

Цього разу матч тривав 1 годину 57 хвилин і завершився з рахунком 4:6 та 6:7 на користь француженки.

Впродовж гри Олійникова один раз подала навиліт, зробила одну подвійну помилку та записала собі в актив п'ять брейків. Її суперниця виконала два ейси, три помилки на подачі та зробила шість брейків.

Monterrey Open. WTA 500. Хард, 1/8 фіналу

Олександра Олійникова (Україна) - Діан Паррі (Франція) - 4:6, 6:7

Подальші плани Олійникової та український десант в Мексиці

Україну на турнірі в Монтерреї лишилась представляти лише Юлія Стародубцева. Їй вдалось подолати стадію 1/8 фіналу.

Наступним турніром Олійникової буде US Open 2026. Матчі основної сітки цього турніру стартують 30 серпня.

Раніше ми повідомляли, що Вероніка Подрез вперше перемогла у кваліфікації US Open.

Теги: Теніс
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