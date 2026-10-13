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Інше 13 жовтня 2026 · 16:05

"Треба було заявити виступом": Горуна пояснив повернення на татамі після дворічної паузи

У 37 років каратист змінив вагову категорію та підготувався до останнього турніру за два місяці
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Треба було заявити виступом": Горуна пояснив повернення на татамі після дворічної паузи
Вдале повернення на татамі стало для Горуни останнім (Фото: amhoruna, Instagram)
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Український каратист Станіслав Горуна пояснив, чому вирішив повернутися до змагань після майже двох років без офіційних стартів. Спортсмен хотів завершити кар’єру не заявою, а виступом на татамі.

Про це Станіслав Горуна розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.

Хотів завершити кар’єру на татамі

Горуна зізнався, що перед турніром у Зальцбурзі розглядав різні сценарії завершення кар’єри, адже не міг заздалегідь знати, як складеться його виступ.

"Я розглядав різні сценарії залежно від того, як усе складеться. Програти теж можна ефектно, красиво. Я ж не знав, як усе піде, тому прокручував у голові різні варіанти", - пояснив спортсмен.

За словами каратиста, зрештою реалізувався бажаний для нього сценарій, тож він зміг завершити спортивний шлях саме так, як планував.

Чому повернувся після паузи

Горуна зазначив, що повернення до змагань після тривалої паузи у віці 37 років було значно складнішим, ніж у молодшому віці. Він уже мав подібний досвід після травми у 2015-му році, коли пропустив багато часу й повноцінно повернувся до виступів лише у 2017-му.

Однак цього разу спортсмен мав іншу мотивацію. Оскільки він фактично не змагався майже два роки, Горуна не хотів обмежуватися формальним оголошенням про завершення кар’єри.

"Тому це треба було заявити виступом. Повернутися, щоб піти", - наголосив каратист.

Два місяці підготовки до останнього турніру

Перед змаганнями Горуна перейшов до вагової категорії до 84 кг і зрештою виграв турнір. За словами спортсмена, такий результат не став випадковістю: він цілеспрямовано готувався до повернення.

Підготовка тривала два місяці - від тренувального збору на Драгобраті до самого старту. Програма включала фізичну та спеціальну підготовку, а також спаринги.

"Це була авантюра, але продумана, відповідальна і свідома", - підсумував Горуна.

Раніше ми розповідали, що Горуна розкрив проблеми підготовки до Олімпіади та пояснив, що його тренер займався політикою, а не підготовкою.

Теги: Спортсмени
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