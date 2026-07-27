rbc.ua
UA | RU
Понеділок, 27 липня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Інше "Танець свободи" у Ріо: легендарний Роналдінью захопився виступом гімнастки з України
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 27 липня 2026 · 11:10

"Танець свободи" у Ріо: легендарний Роналдінью захопився виступом гімнастки з України

Історія сміливої дівчинки, яка втратила ногу через російський обстріл, вразила легенду світового футболу
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Танець свободи" у Ріо: легендарний Роналдінью захопився виступом гімнастки з України
Олександра Паскаль продовжує свій світовий тур (Фото: paskals2016, Instagram)

10-річна українська гімнастка Олександра Паскаль продовжує вражати світ у межах міжнародного туру "Танець свободи". Цього разу її виступ вразив навіть легенду футболу Роналдинью..

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на спільний допис ФК "Шахтар" Донецьк та юної гімнастки у Instagram.

Реакція Роналдінью та успіх у соцмережах

У Ріо-де-Жанейро Олександра представила нову зворушливу композицію у знаковій локації міста. Відео її виступу, опубліковане у спільному дописі з футбольним клубом "Шахтар", стрімко наближається до позначки в мільйон переглядів в Instagram.

Кадрами з виступом українки поділився навіть володар "Золотого м'яча" та легенда бразильського футболу Роналдінью, поширивши відео у своїх соцмережах.

&quot;Танець свободи&quot; у Ріо: легендарний Роналдінью захопився виступом гімнастки з УкраїниВиступ юної українки репостнув навіть Роналдінью

Окрім вуличного виступу, під час перебування в Бразилії Паскаль завітала до місцевого тренувального центру, де готуються олімпійські спортсмени країни.

Маршрут світового туру

Головна мета масштабного туру Олександри - протягом двох тижнів виступити на пʼяти континентах та нагадати спільноті про те, що війна в Україні триває, а українські діти продовжують виборювати своє майбутнє.

До візиту в Південну Америку дівчинка вже встигла виступити у Франції та США. Зокрема, у Нью-Йорку вона станцювала на Таймс-Сквер, завітала на фінал чемпіонату світу з футболу та зустрілася з боксером Олександром Усиком.

Далі за розкладом тур Паскаль продовжиться у столиці Кенії - Найробі (27 липня), а фінальною точкою туру стане Токіо (31 липня).

Раніше ми розповідали, як Олександра Паскаль пережила важку травму та як вона навчилась жити з протезом.

Теги: Спортсмени
Головні матчі
Ліга конференцій 29 липня 20:00
Копенгаген - : - Полісся
Ліга Європи 30 липня 20:45
ПАОК - : - Динамо
Ліга конференцій 30 липня 21:30
Гент - : - ЛНЗ
Головні новини
Брутальний нокаут за секунди до гонгу: Сіренко вирубив фаворита Валліна Брутальний нокаут за секунди до гонгу: Сіренко вирубив фаворита Валліна Снігур зазнала поразки у фінальному матчі турніру у Празі (відео) Снігур зазнала поразки у фінальному матчі турніру у Празі (відео) Україна вперше в історії стала чемпіоном Європи: у фіналі здолали господарів Україна вперше в історії стала чемпіоном Європи: у фіналі здолали господарів
Точки зору
Данило Вереітін
Світло в кінці тунелю: "Динамо", "Полісся" та ЛНЗ не засмутили в єврокубках Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Михайло Метревелі
Українські клуби у єврокубках: чого чекати від "Динамо", "Полісся" та "ЛНЗ" Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Максим Гайовий
Сушкін та Грищук будуть легітимними у національній збірній України Максим Гайовий Баскетбольний оглядач
Кирило Круторогов
Після такого чемпіонату світу потрібна перерва від футболу Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"