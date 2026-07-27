"Танець свободи" у Ріо: легендарний Роналдінью захопився виступом гімнастки з України

10-річна українська гімнастка Олександра Паскаль продовжує вражати світ у межах міжнародного туру "Танець свободи". Цього разу її виступ вразив навіть легенду футболу Роналдинью..

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на спільний допис ФК "Шахтар" Донецьк та юної гімнастки у Instagram.

Реакція Роналдінью та успіх у соцмережах

У Ріо-де-Жанейро Олександра представила нову зворушливу композицію у знаковій локації міста. Відео її виступу, опубліковане у спільному дописі з футбольним клубом "Шахтар", стрімко наближається до позначки в мільйон переглядів в Instagram.

Кадрами з виступом українки поділився навіть володар "Золотого м'яча" та легенда бразильського футболу Роналдінью, поширивши відео у своїх соцмережах.

Виступ юної українки репостнув навіть Роналдінью

Окрім вуличного виступу, під час перебування в Бразилії Паскаль завітала до місцевого тренувального центру, де готуються олімпійські спортсмени країни.

Маршрут світового туру

Головна мета масштабного туру Олександри - протягом двох тижнів виступити на пʼяти континентах та нагадати спільноті про те, що війна в Україні триває, а українські діти продовжують виборювати своє майбутнє.

До візиту в Південну Америку дівчинка вже встигла виступити у Франції та США. Зокрема, у Нью-Йорку вона станцювала на Таймс-Сквер, завітала на фінал чемпіонату світу з футболу та зустрілася з боксером Олександром Усиком.

Далі за розкладом тур Паскаль продовжиться у столиці Кенії - Найробі (27 липня), а фінальною точкою туру стане Токіо (31 липня).