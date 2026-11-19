Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор зробив оригінальний подарунок персоналу своїх компаній. Зірковий ірландець вирішив надати підлеглим додатковий день відпочинку у зв'язку з довгоочікуваним виходом культової відеогри Grand Theft Auto VI.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на соцмережі спортсмена .

Щедрий жест легенди ММА

38-річний боєць опублікував офіційне звернення, потішивши колектив новиною про вільний четвер, 19 листопада. Рішення ірландця поширюється абсолютно на всіх його підлеглих, незалежно від того, в якій точці земної кулі вони працюють.

"На честь завтрашнього виходу GTA я оголошую всьому своєму колективу, що складається з 400 співробітників у різних країнах і на різних континентах, що завтра у вас вихідний! Насолоджуйтеся грою! Ваш друг, бос Конор Макгрегор", – написав спортсмен.

Графік світового релізу Grand Theft Auto VI

Довгоочікуваний екшен ставав доступним для геймерів поступово, залежно від часових поясів. В Україні це сталося опівночі 19 листопада. В інших країнах запуск відбувався за таким розкладом (час київський):