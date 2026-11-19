Клуб Національної баскетбольної асоціації "Маямі Гіт" гучно відзначив реліз довгоочікуваної відеогри Grand Theft Auto VI. Флоридці перетворили домашню арену на віртуальний мегаполіс Вайс-Сіті та підготували для вболівальників ефектне візуальне оновлення.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на NBA on Prime .

Неоновий паркет на арені

Баскетбольна франшиза презентувала ексклюзивний дизайн майданчика та спеціальний комплект ігрової форми, натхненні культовою серією відеоігор. Паркет у "Касея Центрі" витриманий у фірмовій неоновій стилістиці з переважанням рожевих та яскраво-синіх відтінків. У центральному колі розмістили напис Vice City, трисекундні зони пофарбували у насичений синій колір в оточенні силуетів пальм, а поверхню прикрасили тематичними логотипами GTA 6 та гаслами "Я люблю Вайс-Сіті".

Оновлення стало частиною масштабного івенту "Ніч у Вайс-Сіті", який клуб організував спільно зі студією Rockstar Games. Спеціально під цю подію розробили й лімітовану форму у співпраці з Nike та брендом Cactus Jack, що належить відомому американському реперу Тревісу Скотту. Крім візуальних змін, на глядачів арени чекали інтерактивні розваги в дусі знаменитого екшену.

Прем'єра в НБА у день світового релізу

Дебютувати на незвичному майданчику гравці "Маямі" вирішили 19 листопада у поєдинку регулярного чемпіонату НБА проти "Мілуокі Бакс". Дата була обрана невипадково – саме цього дня відбувся офіційний вихід Grand Theft Auto VI для консолей PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

Світова прем'єра проєкту супроводжується шаленим ажіотажем. В Україні гра стала доступною опівночі 19 листопада, тоді як у Новій Зеландії реліз стартував дещо раніше через різницю в часових поясах.

Профільні критики, які встигли ознайомитися з ранніми копіями, вже виставили новинці майже максимальні 99 балів зі 100 на агрегаторі Metacritic, а сама GTA 6 стала абсолютним лідером за кількістю номінацій на престижну премію The Game Awards.