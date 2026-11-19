Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сделал оригинальный подарок персоналу своих компаний. Звездный ирландец решил предоставить подчиненным дополнительный день отдыха в связи с долгожданным выходом культовой видеоигры Grand Theft Auto VI.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на соцсети спортсмена .

Щедрый жест легенды ММА

38-летний боец опубликовал официальное обращение, обрадовав коллектив новостью о выходном в четверг, 19 ноября. Решение ирландца распространяется абсолютно на всех его подчиненных, независимо от того, в какой точке земного шара они работают.

"В честь завтрашнего выхода GTA я объявляю всему своему коллективу, состоящему из 400 сотрудников в разных странах и на разных континентах, что завтра у вас выходной! Наслаждайтесь игрой! Ваш друг, босс Конор Макгрегор", – написал спортсмен.

График мирового релиза Grand Theft Auto VI

Долгожданный экшен становился доступным для геймеров постепенно, в зависимости от часовых поясов. В Украине это произошло в полночь 19 ноября. В других странах запуск состоялся по следующему расписанию (время киевское):