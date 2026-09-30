rbc.ua
UA | RU
Середа, 30 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Інше Франція вже знає перших учасників Кубка світу з біатлону: один із лідерів пропустить сезон
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 30 вересня 2026 · 22:11

Франція вже знає перших учасників Кубка світу з біатлону: один із лідерів пропустить сезон

Перро та Фійон Майє гарантовано розпочнуть сезон в основній команді
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Франція вже знає перших учасників Кубка світу з біатлону: один із лідерів пропустить сезон
Ерік Перро (фото: instagram.com/eric_perrot)
Add as a preferred source on Google

Збірна Франції з біатлону визначила перших спортсменів, які гарантовано розпочнуть новий сезон Кубка світу в основному складі. Водночас команду чекають зміни порівняно з минулим змагальним роком.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Nordic Mag.

Хто гарантовано потрапив до складу

Завдяки фінішу на п'єдесталі в особистих гонках минулого сезону автоматично відібралися до основної команди Ерік Перро та Кантен Фійон Майє.

Як розповів директор французьких збірних Стефан Бутьйо, саме призери особистих гонок отримують гарантовані місця у складі на старті нового сезону. Таким чином, Перро та Фійон Майє розпочнуть новий змагальний рік в основі на першому етапі Кубка світу в Контіолахті.

Перро став головним тріумфатором минулого сезону. Француз уперше в кар'єрі виграв Великий кришталевий глобус Кубка світу, а також здобув чотири особисті перемоги на найвищому рівні.

Фійон Майє двічі піднімався на особистий подіум Кубка світу, зокрема виграв гонку переслідування в Естерсунді. Водночас головного успіху сезону Кантен досяг на Олімпійських іграх-2026, де здобув "золото" у спринті та додав до нього "бронзу" в масстарті.

Жаклен пропустить біатлонний сезон

Третім французьким біатлоністом, який минулого сезону піднімався на подіум Кубка світу, був Емільєн Жаклен. Він також мав би гарантоване місце у складі команди на перші етапи.

Проте один із багаторічних лідерів збірної вирішив повністю пропустити прийдешній сезон у біатлоні. Жаклен зосередиться на розвитку кар'єри в шосейному велоспорті.

Боротьба за решту путівок

Загалом французька збірна матиме сім квот на старті нового сезону Кубка світу. Додаткове місце команда здобула завдяки перемозі Гаетана Патюреля в загальному заліку Кубка IBU.

Володарів решти місць у складі визначатимуть у внутрішній конкуренції. Вирішальним етапом відбору стануть передсезонні перегони у норвезькому Ейлу, заплановані на 14–15 листопада.

Новий сезон Кубка світу стартує 26 листопада етапом у фінському Контіолахті. Протягом чотирьох змагальних днів відбудуться чоловічі та жіночі спринти й гонки переслідування, а також класична та одиночна змішані естафети.

Раніше ми розповіли, як Віталій Мандзин забрав "золото" на літньому чемпіонаті України з біатлону.

Теги: Биатлон Франція
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Україна – Північна Ірландія: хто розсудить поєдинок лідерів у Лізі націй Україна – Північна Ірландія: хто розсудить поєдинок лідерів у Лізі націй Серйозні покарання від УАФ: "Динамо" та "Шахтар" оштрафували, гравця відсторонили на 6 місяців Серйозні покарання від УАФ: "Динамо" та "Шахтар" оштрафували, гравця відсторонили на 6 місяців Скандал у збірній Португалії: демарш Роналду та термінові збори федерації Скандал у збірній Португалії: демарш Роналду та термінові збори федерації
Точки зору
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер