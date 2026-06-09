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Знищила за годину: яка українська зірка тенісу розгромила фаворитку в Нідерландах

14:36 09.06.2026 Вт
2 хв
Українка вийшла на корт та перервала серію невдач, яку не могла подолати два місяці поспіль
aimg Катерина Урсатій
Знищила за годину: яка українська зірка тенісу розгромила фаворитку в Нідерландах Даяна Ястремська (фото: Getty Images)
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Українська тенісистка Даяна Ястремська з феєричної перемоги розпочала трав'яний сезон на турнірі WTA 250 у Гертогенбосі (Нідерланди). У першому ж раунді вона каменя на камені не залишила від сильної чешки Сари Бейлек.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні результат матчу.

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Тотальний розгром: як Ястремська змела опонентку

Поєдинок на нідерландській траві тривав усього 1 годину та 19 хвилин.

До цього моменту тенісистки жодного разу не зустрічалися в офіційних матчах, проте Даяна з перших хвилин захопила ініціативу.

У першому сеті одеситка продемонструвала залізний характер. Вона не віддала чешці, яка є 46-ю ракеткою світу, жодної власної подачі. Ястремська виграла партію з розгромним рахунком 6:1.

Другий сет продовжився за аналогічним сценарієм. Даяна ідеально діяла на прийомі м'яча. Українка виграла понад 50% очок на першій подачі Бейлек та космічні 66% - на другій.

Поєдинок завершився логічними 6:2 на табло.

Ця перемога стала для Ястремської справжнім ковтком свіжого повітря, адже наша спортсменка нарешті перервала важку 4-матчеву серію поразок в основній сітці WTA, яка тривала довгі два місяці.

Що чекає на українку в наступному раунді

Завдяки цьому тріумфу Ястремська крокує до 1/8 фіналу змагань.

У другому колі на українську зірку чекає поєдинок проти переможниці пари Джесіка Бузас Манейро (Іспанія) - Айла Томлянович (Австралія).

Зазначимо, що призовий фонд престижного трав'яного турніру в Нідерландах цього року складає понад 283 тисячі доларів.

Ястремська стала вже другою представницею України, яка успішно подолала стартовий бар'єр цього турніру. Раніше нейовірну сенсацію створила Дар'я Снігур, яка у першому колі Гертогенбоса вибила з розіграшу колишню другу ракетку світу іспанку Паулу Бадосу.

Нагадаємо, нещодавно закінчився культовий турнір Ролан Гаррос, після якого українські тенісистки оновили національний рекорд на кортах Парижа.

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