Знищила за годину: яка українська зірка тенісу розгромила фаворитку в Нідерландах
Українська тенісистка Даяна Ястремська з феєричної перемоги розпочала трав'яний сезон на турнірі WTA 250 у Гертогенбосі (Нідерланди). У першому ж раунді вона каменя на камені не залишила від сильної чешки Сари Бейлек.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні результат матчу.
Тотальний розгром: як Ястремська змела опонентку
Поєдинок на нідерландській траві тривав усього 1 годину та 19 хвилин.
До цього моменту тенісистки жодного разу не зустрічалися в офіційних матчах, проте Даяна з перших хвилин захопила ініціативу.
У першому сеті одеситка продемонструвала залізний характер. Вона не віддала чешці, яка є 46-ю ракеткою світу, жодної власної подачі. Ястремська виграла партію з розгромним рахунком 6:1.
Другий сет продовжився за аналогічним сценарієм. Даяна ідеально діяла на прийомі м'яча. Українка виграла понад 50% очок на першій подачі Бейлек та космічні 66% - на другій.
Поєдинок завершився логічними 6:2 на табло.
Ця перемога стала для Ястремської справжнім ковтком свіжого повітря, адже наша спортсменка нарешті перервала важку 4-матчеву серію поразок в основній сітці WTA, яка тривала довгі два місяці.
Що чекає на українку в наступному раунді
Завдяки цьому тріумфу Ястремська крокує до 1/8 фіналу змагань.
У другому колі на українську зірку чекає поєдинок проти переможниці пари Джесіка Бузас Манейро (Іспанія) - Айла Томлянович (Австралія).
Зазначимо, що призовий фонд престижного трав'яного турніру в Нідерландах цього року складає понад 283 тисячі доларів.
Ястремська стала вже другою представницею України, яка успішно подолала стартовий бар'єр цього турніру. Раніше нейовірну сенсацію створила Дар'я Снігур, яка у першому колі Гертогенбоса вибила з розіграшу колишню другу ракетку світу іспанку Паулу Бадосу.
Нагадаємо, нещодавно закінчився культовий турнір Ролан Гаррос, після якого українські тенісистки оновили національний рекорд на кортах Парижа.