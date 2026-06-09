Трофеї, камбеки та гроші: головні фішки новачків УПЛ - "Буковини", "Чорноморця" та "Лівого Берега"

"Буковина" (Чернівці)

Для Чернівців цей вихід в УПЛ – історична подія грандіозного масштабу. Клуб повернулися до найсильнішого дивізіону українського футболу, перервавши неймовірну паузу тривалістю у понад три десятиліття.

Історичний багаж:

Коли грали в еліті востаннє: Сезон-1993/94 (тоді Вища ліга).

Як вилітали: У далекому 1994 році чернівчани посіли 17-те місце з 18 команд і вилетіли до Першої ліги, після чого транзитом падали навіть у Другу лігу та роками страждали від безгрошів'я.

Головна фішка: Новітня історія клубу пишеться завдяки потужному титульному спонсору, який повністю перебудував клуб під УПЛ, підписав досвідченого тренера Сергія Шищенка та забезпечив бюджет на рівні топових команд еліти.

"Чорноморець" (Одеса)

Одеські "моряки" – це головне історичне ім'я серед усіх новачків. Вони повернулися до еліти після болісного вильоту за підсумками минулого сезону. Останні роки клуб постійно штормило через кадровий голод та зміну інвесторів, що й призвело до пониження в класі, яке, на щастя для одеситів, тривало лише один сезон.

Історичний багаж:

Коли грали в еліті востаннє: Сезон-2024/25.

Трофеї та досягнення: "Чорноморець" – один із найповажніших клубів України. Одесити є дворазовими володарями Кубка України (1992, 1994). Крім того, двічі вигравали срібні медалі Вищої ліги (1995, 1996) та тричі брали "бронзу" (1993, 1994, 2006).

Головна фішка: Це єдиний клуб із цього переліку, який має досвід виступів у єврокубках. Свого часу на міжнародній арені одесити гідно протистояли навіть мадридському "Реалу". Перемагали таких суперників, як "Лаціо", ПСВ, "Црвена Звезда" та "Динамо" Загреб.

"Лівий Берег" (Київ)

Київський клуб – це абсолютно унікальна історія для українського футболу. Створений лише у 2017 році як дитяча академія, клуб пройшов шлях від аматорів чемпіонату України до Прем'єр-ліги за лічені роки. "Лелеки" вже смакували елітний футбол у сезоні-2024/25, але після вильоту були змушені знову доводити свій клас через сито Першої ліги.

Історичний багаж:

Коли грали в еліті востаннє: Сезон-2024/25.

Як пробилися цього разу: Фінішували третіми у Першій лізі та продемонстрували залізний характер у стикових матчах проти "Олександрії".

Головна фішка: Клуб має бездоганну власну інфраструктуру – надсучасний стадіон на лівому узбережжі Києва, який часто орендують для домашніх поєдинків інші клуби УПЛ.