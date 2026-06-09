Від "Шахтаря" до "Лівого Берега": як виглядає повний склад УПЛ на сезон-2026/27
Сьогоднішні матчі плей-офф за УПЛ остаточно визначили список команд, які в наступному сезоні зіграють в найвищому дивізіоні вітчизняного футболу.
Повний список команд-учасниць представляє РБК-Україна.
Які зміни відбулися в еліті
За підсумками чемпіонату України-2025/26 напряму з елітної когорти вилетіли:
- "Рух" (Львів) – фінішував 14-м, але знявся з чемпіонату
- "Полтава" – посіла останнє, 16-те місце
Замість них до еліти вийшли два переможця Першої ліги:
- "Буковина" (Чернівці)
- "Чорноморець" (Одесса)
Ще дві путівки – команди УПЛ розіграли в стикових протистояннях з 3-м та 4-м колективами Першої ліги. За їхніми підсумками одна команда УПЛ відстояла своє право залишитись у еліті, інша – понизилася в класі.
Переможці плей-офф за УПЛ:
- "Лівий Берег" (Київ) – переміг "Олександрію" та вийшов до УПЛ
- "Кудрівка" – перемогла "Агробізнес" (Волочиськ) та зберегла елітний статус
Хто гратиме в УПЛ-2025/26
Таким чином топ-16 вітчизняних футбольних команд склали:
- "Шахтар" (Донецьк)
- ЛНЗ (Черкаси)
- "Полісся" (Житомир)
- "Динамо" (Київ)
- "Металіст 1925" (Харків)
- "Колос" (Ковалівка)
- "Кривбас" (Кривий Ріг)
- "Зоря" (Луганськ)
- "Карпати" (Львів)
- "Епіцентр" (Кам'янець-Подільский)
- "Верес" (Рівне)
- "Оболонь" (Київ)
- "Кудрівка"
- "Буковина" (Чернівці)
- "Чорноморець" (Одеса)
- "Лівий Берег" (Київ)
Чи остаточний цей список
В історії вітчизняного футболу було декілька випадків, коли команди, що пробивались до еліти за спортивним принципом, так і не підвищилися в класі. Вони не зуміли пройти атестацію УПЛ – просто кажучи, не відповідали нормам найвищого дивізіону.
Тому щодо новачків еліти варто дочекатися офіційних рішень УАФ та УПЛ.
Раніше ми розповіли, хто з українських команд і в яких єврокубках гратиме в наступному сезоні.