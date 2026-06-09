Від "Шахтаря" до "Лівого Берега": як виглядає повний склад УПЛ на сезон-2026/27

Сьогоднішні матчі плей-офф за УПЛ остаточно визначили список команд, які в наступному сезоні зіграють в найвищому дивізіоні вітчизняного футболу.

Які зміни відбулися в еліті

За підсумками чемпіонату України-2025/26 напряму з елітної когорти вилетіли:

"Рух" (Львів) – фінішував 14-м, але знявся з чемпіонату

"Полтава" – посіла останнє, 16-те місце

Замість них до еліти вийшли два переможця Першої ліги:

"Буковина" (Чернівці)

"Чорноморець" (Одесса)

Ще дві путівки – команди УПЛ розіграли в стикових протистояннях з 3-м та 4-м колективами Першої ліги. За їхніми підсумками одна команда УПЛ відстояла своє право залишитись у еліті, інша – понизилася в класі.

Переможці плей-офф за УПЛ:

"Лівий Берег" (Київ) – переміг "Олександрію" та вийшов до УПЛ

"Кудрівка" – перемогла "Агробізнес" (Волочиськ) та зберегла елітний статус

Хто гратиме в УПЛ-2025/26

Таким чином топ-16 вітчизняних футбольних команд склали:

"Шахтар" (Донецьк)

ЛНЗ (Черкаси)

"Полісся" (Житомир)

"Динамо" (Київ)

"Металіст 1925" (Харків)

"Колос" (Ковалівка)

"Кривбас" (Кривий Ріг)

"Зоря" (Луганськ)

"Карпати" (Львів)

"Епіцентр" (Кам'янець-Подільский)

"Верес" (Рівне)

"Оболонь" (Київ)

"Кудрівка"

"Буковина" (Чернівці)

"Чорноморець" (Одеса)

"Лівий Берег" (Київ)

Чи остаточний цей список

В історії вітчизняного футболу було декілька випадків, коли команди, що пробивались до еліти за спортивним принципом, так і не підвищилися в класі. Вони не зуміли пройти атестацію УПЛ – просто кажучи, не відповідали нормам найвищого дивізіону.

Тому щодо новачків еліти варто дочекатися офіційних рішень УАФ та УПЛ.