Трагедія у Греції: оголошено збір на повернення тіла відомого українського футболіста

У віці 39 років трагічно обірвалося життя відомого українського футболіста В'ячеслава Шарпара.

Про це стало відомо РБК-Україна з допису батьків футболіста у соціальній мережі Facebook.

Трагедія у Греції: батьки благають про допомогу

Серце відомого футболіста зупинилося 2 червня. Наразі тіло В'ячеслава перебуває у Греції, а родина зіштовхнулася зі складними юридичними та фінансовими випробуваннями, намагаючись повернути сина на батьківщину для поховання за християнськими традиціями. У В'ячеслава залишилося четверо дітей.

"Сьогодні мені дуже непросто писати ці слова. 2 червня трагічно пішов із життя наш дорогий і благословенний син В’ячеслав. Попереду складний шлях повернення його додому, в Україну, щоб ми могли провести його в останню путь. Попереду великі витрати на повернення тіла та поховання. Якщо у вас є можливість підтримати нашу родину фінансово, ми будемо щиро вдячні за будь-яку допомогу", - йдеться у зверненні матері футболіста.

Родина відкрила цільову банку "Повернення В'ячеслава додому" із загальною метою у 192 500 гривень.

Номер картки / конверта для допомоги: 5168 7521 5092 3434

Яскравий слід в українському футболі

В'ячеслав Шарпар народився в Зеленодольську на Дніпропетровщині. Завдяки високому зросту (190 см), потужному удару та універсалізму на полі він побудував тривалу та яскраву кар'єру в українській Прем'єр-лізі та за кордоном:

Визнання в УПЛ: Шарпар став відомим широкому загалу завдяки виступам за луцьку "Волинь" (під керівництвом Віталія Кварцяного) та харківський "Металіст", куди перейшов у 2011 році за солідні 2 мільйони євро.

Бронзові вершини: У складі харківського "Металіста" (сезон 2010/11) та полтавської "Ворскли" (сезон 2017/18) півзахисник двічі ставав бронзовим призером чемпіонату України.

Міжнародні трофеї: Футболіст успішно виступав і за межами України – вигравав Суперкубок Молдови у складі тираспольського "Шерифа" (2015) та ставав чемпіоном Латвії разом із ФК "Рига" (2019).

Виступи за збірну: У 2007 році викликався Олексієм Михайличенком до молодіжной збірної України (U-21), у складі якої став призером Турніру пам'яті Валерія Лобановського.