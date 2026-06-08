ua en ru
Пн, 08 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Помер відомий український коментатор Олександр Тингаєв

19:12 08.06.2026 Пн
2 хв
Журналіст та захисник України пішов із життя у віці 46 років
aimg Андрій Костенко
Помер відомий український коментатор Олександр Тингаєв Олександр Тингаєв (фото: championradio.ua)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

8 червня пішов з життя відомий український спортивний коментатор, ведучий та військовослужбовець Олександр Тингаєв. Серце журналіста зупинилося в реанімації, де лікарі до останнього виборювали його життя після страшного нещасного випадку, що стався напередодні.

Про трагедію повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне сповіщення колег із Champion Radio.

Читайте також: Що відомо про стан Еріксена після трагедії в грі з Україною

Фатальний удар струмом

Трагедія сталася в четвер, 4 червня, під час відпочинку. На риболовлі Олександр випадково зачепив вудкою високовольтну лінію електропередач, внаслідок чого зазнав найпотужнішого удару струмом.

Потерпілого у вкрай важкому стані екстрено госпіталізували до опікового центру. У коментатора було обпалено понад 90% поверхні тіла. Медики кілька діб поспіль робили все можливе в умовах реанімації, проте отримані травми виявилися несумісними з життям – 46-річний журналіст помер.

Шлях у професії

Олександр Тингаєв мав колосальний досвід у медіа, розпочавши свій шлях у спортивній журналістиці ще в 17 років на рідній Полтавщині.

Головні етапи його яскравої кар'єри:

Телевізійний злет: Починаючи з 2004 року, він працював телекоментатором на провідних українських каналах. Пік його телевізійної популярності припав на літо 2008 року, коли він емоційно та фахово коментував для українських уболівальників матчі чемпіонату Європи з футболу.

Голос Champion Radio: Останніми роками Тингаєв зосередився на радіомовленні, працюючи як аналітик та ведучий спортивних ефірів. До команди Champion Radio він долучився з першого дня її мовлення та став справжньою душею колективу.

Універсальний коментатор: Його унікальний голос лунав на прямих трансляціях поєдинків із футболу, баскетболу та хокею. Крім того, Олександр вів популярні проєкти: "Велике Спортивне Шоу", "Великий спортивний вікенд", "Єврофан" та "Клуб чемпіонів".

Захист Батьківщини на фронті

З початком повномасштабного вторгнення відомий журналіст без вагань змінив цивільну професію на зброю. У 2022 році Олександр Тингаєв долучився до лав Збройних Сил України. Він мужньо виконував свій військовий обов'язок і боронив суверенітет та незалежність нашої держави на складних ділянках фронту на сході України.

Раніше ми писали, що стадіон "Динамо" постраждав від масованого обстрілу столиці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини
Як Україна може стати членом ЄС: єврокомісар назвала сценарії
Як Україна може стати членом ЄС: єврокомісар назвала сценарії
Аналітика
82% розкритих терактів в Україні скоєно через Telegram: Андрій Нєбитов, Нацполіція
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події 82% розкритих терактів в Україні скоєно через Telegram: Андрій Нєбитов, Нацполіція