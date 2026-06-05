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Історичний тріумф: жіноча збірна України з волейболу вирвала дебютну перемогу в Лізі націй (відео)

09:47 05.06.2026 Пт
3 хв
У шаленому трилері на тайбрейку "синьо-жовті" здолали грізну команду Німеччини
aimg Андрій Костенко
Історичний тріумф: жіноча збірна України з волейболу вирвала дебютну перемогу в Лізі націй (відео) Збірна Україна вперше перемогла на елітному рівні (фото: volleyballworld.com)
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Жіноча національна збірна України з волейболу здобула дебютну вікторію в межах престижної Ліги націй. У наддраматичному протистоянні другого туру наша команда на тайбрейку зламала опір потужної німецької збірної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

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Ліга націй-2026. Жінки. Основний раунд

Україна – Німеччина – 3:2 (25:21, 30:28, 14:25, 19:25, 15:13)

Як пройшла гра

Для української жіночої команди сезон-2026 є історичним, адже збірна вперше представлена на такому високому рівні. Почали свій шлях "синьо-жовті" з поразки від фавориток із США (0:3). Натомість Німеччина, яка минулого року грала у чвертьфіналі турніру, стартувала з упевненої перемоги над Канадою (3:1).

Бліцкриг на старті. Наші дівчата приголомшили суперниць із перших хвилин. На екваторі першої партії перевага України досягла солідних шести пунктів (15:9), що дозволило спокійно дотиснути німкень – 25:21.

Другий сет – на характері. Другий сет ледь не став холодним душем: "синьо-жовті" безнадійно "горіли" з рахунком 4:10. Проте підопічні Якуба Глушака здійснили неймовірний камбек: відновили паритет та перемогли на "більше-менше" – 30:28.

Німецька відповідь. За рахунку 0:2 за партіями прокинувся фаворит. Третій сет повністю пройшов під диктовку Бундестім, яка оформила ривок +11 (25:14). Не змінився малюнок гри й у четвертому відрізку – німкені тримали дистанцію у 3-6 очок і перевели поєдинок у вирішальну п'яту партію (25:19).

Епічний тайбрейк. П'ятий сет перетворився на справжні гойдалки, де команди не відпускали одна одну більш ніж на два м'ячі. Поступаючись 7:9, українки взяли три розіграші поспіль, а згодом першими підібралися до матчболу (14:13). Затяжний та виснажливий фінальний розіграш на подачі Марти Федик завершився "залізобетонним" блоком наших дівчат, який поставив золоту крапку в матчі – 15:13!

Статистика та лідери

Найбільший внесок в історичний успіх зробила діагональна Олександра Міленко, яка наколотила 22 очки (стільки ж у лідерки німкень Леани Грозер). Ще 17 пунктів в активі Вікторії Данчак, а центральна блокуюча Діана Мелюшкина принесла команді 11 балів.

Що далі

Завдяки перемозі збірна України піднялася на 12-ту сходинку в загальному заліку основного раунду. Нагадаємо, що завдання-максимум для команд – потрапити до сімки найкращих, які разом із господарками фіналу з Китаю розіграють трофей у плей-офф.

Наступний іспит на міцність "синьо-жовті" складатимуть уже сьогодні, у п'ятницю, 5 червня, проти топзбірної Японії. Початок протистояння – о 23:30 за київським часом.

Пряма трансляція матчу буде доступна на платформах "Суспільне Спорт", а також на спеціалізованому YouTube-каналі "Суспільне Волейбол".

Раніше ми повідомили повний розклад матчів і трансляцій жіночої збірної України в дебютному сезоні Ліги націй.

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