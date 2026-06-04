Чи зіграє Плотницький? Збірна України з волейболу назвала склад на Лігу націй
Чоловіча національна збірна України з волейболу офіційно оголосила склад на матчі першого ігрового тижня найпрестижнішого комерційного турніру планети – Ліги націй-2026, який прийматиме Китай.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на volleyball.ua.
Чому лідер досі не в Китаї
Напередодні старту міжнародного сезону зірковий догравальник італійської "Перуджі" Олег Плотницький оголосив про повернення до лав національної команди. Проте навколо його участі в першому турі розгорнулася справжня драма.
Через організаційні затримки з оформленням документів волейболіст досі перебуває в Європі та очікує на отримання нового українського паспорта. Через це він не зміг вилетіти зі збірною до Китаю. У тренерському штабі плекають надію, що Плотницький встигне владнати питання й приєднається до команди безпосередньо в ході стартових поєдинків.
На випадок, якщо лідер так і не встигне долетіти, у розпорядженні аргентинського фахівця Рауля Лосано є ще чотири догравальники, серед яких найрезультативніший гравець минулого розіграшу Ліги націй Дмитро Янчук. Також у строю інші ключові виконавці: центральний блокуючий Юрій Семенюк та діагональний Василь Тупчій.
Склад збірної України на перший тиждень Ліги націй:
- Зв'язуючі: Юрій Синиця ("Хебей", Китай), Віталій Щитков ("Епіцентр-Подоляни").
- Діагональні: Василь Тупчій ("Барком-Кажани"), Максим Tонконог ("Фано", Італія).
- Догравальники: Олег Плотницький ("Перуджа", Італія), Ілля Ковальов ("Барком-Кажани"), Дмитро Янчук ("Панатінаїкос", Греція), Олександр Наложний ("Епіцентр-Подоляни"), Євгеній Кісілюк ("Рапід", Румунія).
- Центральні блокуючі: Владислав Щуров ("Барком-Кажани"), Юрій Семенюк ("Проєкт Варшава", Польща), Денис Велецький, Андрій Челеняк (обидва – "Епіцентр-Подоляни").
- Ліберо: Євгеній Бойко ("Решетилівка"), Ярослав Пампушко ("Барком-Кажани").
Контрольні матчі та календар першого тижня
Для збірної України це другий поспіль сезон у Лізі націй. Перед стартом у Китаї "синьо-жовті" провели три товариські зустрічі: поступилися Болгарії та Польщі з однаковим рахунком 1:3, але завершили підготовку оптимістичною перемогою над Сербією (3:1).
Розклад матчів збірної України (за київським часом):
- Середа, 10 червня, 15:00. Україна – Японія
- Четвер, 11 червня, 11:30. Китай – Україна
- П'ятниця, 12 червня, 11:30. Україна – Куба
- Неділя, 14 червня, 8:00. Україна – Польща
Де дивитися матчі
Ексклюзивним транслятором Ліги націй в Україні є "Суспільне Спорт". Матчі турніру будуть доступні наживо на платформах "Суспільне Спорт" і місцевих каналах "Суспільного".
Раніше ми повідомили розклад матчів і трансляцій жіночої збірної України в дебютному сезоні Ліги націй.