Українки дебютують у волейбольній Лізі націй: топ-суперники та де дивитися матчі

Сьогодні, 3 червня, жіноча збірна України з волейболу дебютує у найпрестижнішому комерційному турнірі планети – Лізі націй. Право змагатися в елітному дивізіоні наші дівчата вибороли за підсумками минулого сезону.

З ким зіграють "синьо-жовті" та де дивитися трансляції онлайн – підкаже РБК-Україна .

Шлях до еліти

Україна вийшла до Ліги націй після перемоги в Золотій Євролізі в минулому сезоні. Проте в топ-турнірі на підопічних польського фахівця Якуба Глушака чекає кардинально інший рівень спротиву, адже тут зібралися 18 найсильніших команд планети.

У протистояннях із визнаними грандами світового волейболу українки намагатимуться довести свою конкурентоспроможність. Головним і цілком прагматичним завданням на цей дебютний сезон для нашої команди є збереження прописки на наступний рік.

Регламент турніру

Усі 18 команд проводять по 12 матчів, за підсумками яких визначається топ-8 збірних, що виходять у плей-офф.

Водночас найгірша команда за результатами попереднього етапу вибуває з турніру. Практика показує, для того, щоб зберегти місце у ЛН зазвичай достатньо здобути 2–3 перемоги.

Календар та оцінка суперників

У Лізі націй немає слабких збірних, однак Україні дістався відносно легкий календар. Не по зубах нашим дівчатам лише чинний лідер Італія, яка не програє в офіційних матчах із 2024 року, а також потужні Польща, Японія, США та, можливо, Китай.

Решта команд є близькими за рівнем до "синьо-жовтих", що підтвердили товариські зустрічі проти Нідерландів, Німеччини та Франції. Хоча обіграти вдалося лише француженок, але всі поєдинки, в яких наші виставляли бойовий склад, були максимально рівними.

Серед суперників, яких обов'язково треба обігрувати, передусім – Таїланд, Болгарія та Франція.

Перший ігровий тиждень жіночого турніру пройде з 3 до 7 червня. Матчі відбудуться у канадському місті Квебек.

Розклад збірної України на першому тижні турніру:

Середа, 3 червня, 18:00. Україна – США

Україна – США Четвер, 4 червня, 23:30. Україна – Німеччина

Україна – Німеччина П'ятниця, 5 червня, 23:30. Україна – Японія

Україна – Японія Неділя, 7 червня, 18:00. Україна – Франція

Де дивитися матчі

Ексклюзивний транслятор Ліги націй з волейболу в Україні – "Суспільне Спорт".

Трансляції будуть доступні на телеканалі "Суспільне Спорт" та місцевих каналах "Суспільного", YouTube-каналах "Суспільне Спорт" та "Суспільне Волейбол", а також на сайті мовника.