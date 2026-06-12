Господарі ЧС-2026 розпочинають: коли і де дивитися матчі США та Канади

Чемпіонат світу-2026 набирає обертів. Після стартового дня, який запам'ятався історичною перемогою Мексики на "Ацтеці" та камбеком Південної Кореї , в гру вступають ще чотири збірні з квартетів B і D. Свої перші поєдинки на домашньому форумі проведуть команди Канади та США.

Розклад другого дня

Через різницю в часі для українських уболівальників трансляції матчів проходитимуть пізно ввечері та під ранок.

Розклад поєдинків (за київським часом):

Група B. П'ятниця, 12 червня, 22:00. Канада – Боснія і Герцеговина (Торонто, стадіон "БМО Філд")

(Торонто, стадіон "БМО Філд") Група D. Субота, 13 червня, 4:00. США – Парагвай (Інглвуд, стадіон "Соу-Фай Стедіум")

Канада – Боснія і Герцеговина

Для Канади цей поєдинок стане особливим, адже команда вперше грає на домашньому Мундіалі. Проте підійдуть до гри "кленові" з серйозною кадровою втратою: через ушкодження матч пропустить капітан і найдорожчий гравець складу Альфонсо Девіс із "Баварії". За його відсутності лідерські функції в команді має взяти на себе форвард "Ювентуса" Джонатан Девід.

Цікаво, що Канада досі не виграла жодного матчу на чемпіонатах світу – усі шість попередніх зустрічей у 1986 та 2022 роках завершилися для неї поразками.

У складі Боснії та Герцеговини, яка лише вдруге в історії пробилася на світову першість, уся увага прикута до легендарного 40-річного ветерана Едіна Джеко. Попри поважний вік, форвард залишається головним бомбардиром та гвардійцем команди. Українським уболівальникам також буде цікаво побачити у воротах балканців колишнього голкіпера луганської "Зорі" Ніколу Васіля. Раніше на міжнародному рівні ці збірні ніколи не зустрічалися.

США – Парагвай

Збірна США під керівництвом аргентинського фахівця Маурісіо Почеттіно підходить до турніру з одним із найталановитіших поколінь у своїй історії та високими очікуваннями. Головні сподівання покладаються на зірок та найдорожчих гравців команди – Крістіана Пулішіча із "Мілана" та Фоларіна Балогуна з "Монако". США на старті турніру не мають кадрових втрат.

Парагвай повернувся на Мундіаль уперше з 2010 року (коли команда сенсаційно дійшла до чвертьфіналу) і традиційно сподіватиметься на свою дисципліновану оборону та швидкі контратаки. Проте перед стартом південноамериканці мають кадрові втрати: через травми гру пропустять досвідчений захисник Фабіан Бальбуена та півзахисник Даміан Бобаділья.

Історія протистоянь команд налічує 9 матчів (5 перемог США, 2 – Парагваю). Суперники вже перетиналися на найпершому ЧС-1930, і тоді американці впевнено виграли 3:0. Остання очна зустріч у листопаді 2025 року також завершилася перемогою США з рахунком 2:1.

Де дивитися матчі

Наживо усі поєдинки чемпіонату світу в Україні показує медіаплатформа Megogo.

Крім того, щодня одну гру турніру можна переглянути на телеканалі "Megogo Спорт", який транслюється у вільному доступі в цифровій ефірній мережі Т2 та в мережах більшості кабельних операторів.