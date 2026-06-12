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Перший камбек на ЧС-2026: Південна Корея та Чехія влаштували драму в другому таймі (відео)

09:56 12.06.2026 Пт
3 хв
Доля безкомпромісного протистояння вирішилася на останніх хвилинах
aimg Андрій Костенко
Перший камбек на ЧС-2026: Південна Корея та Чехія влаштували драму в другому таймі (відео) Корейці здобули вольову перемогу (фото: x.com/FIFAWorldCup)
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На ЧС-2026 завершився перший тур у групі А. Після перемоги Мексики над ПАР у стартовому матчі, стосунки на полі з'ясовувати команди Південної Кореї та Чехії.

Про хід зустрічі та підсумковий результат – розповідає РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

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ЧС-2026. Група А. 1-й тур

Південна Корея – Чехія – 2:1

Голи: Хван Ін Пом, 67, О Хьон Кю, 80 – Крейчі, 59

"Холодний душ" для Кореї

Перший тайм пройшов за повної ігрової переваги корейської збірної, яка суттєво перестріляла європейців за ударами (8 проти 2), але зламати потужну та вертикальну оборону чехів так і не змогла. Зірковий ветеран корейців Сон Хин Мін мав серйозні проблеми з реалізацією, змарнувавши кілька розкішних нагод на початку другої половини гри, коли чехів рятував голкіпер Матей Коварж.

Поки корейська збірна марнувала моменти, Чехія відповіла своєю фірмовою зброєю. На 59-й хвилині Владімір Цоуфал виконав надпотужний кидок з ауту прямо до штрафного майданчика, а Ладіслав Крейчі виграв позицію та влучно пробив головою – 0:1.

"Холодний душ" змусив корейців діяти значно рішучіше. Уже на 67-й хвилині хавбек "Феєнорда" Хван Ін Пом отримав тонку розрізну передачу, ефектно хитнув захист із воротарем і спрямував м'яч у сітку – 1:1.

За кілька хвилин Чехія ледь не повернула собі лідерство: Томаш Соучек замкнув подачу зі штрафного та забив гол, проте арбітри скасували взяття воріт через положення поза грою.

Хід джокера

Під завісу протистояння тренерський штаб збірної Південної Кореї провів ключову заміну, знявши з гри втомленого Сон Хин Міна. Замість нього на полі з'явився форвард "Бешикташа" О Хьон Кю, якому знадобилося всього 10 хвилин, щоб стати героєм зустрічі. На 80-й хвилині свіжий нападник ідеально замкнув швидку флангову атаку своєї команди, встановивши остаточний рахунок – 2:1.

На останніх хвилинах Чехія влаштувала справжній штурм і створила два забійні моменти, проте голкіпер корейців Кім Син Гю врятував свою команду серією ефектних сейвів.

Турнірне становище у квартеті А

Завдяки цій драматичній перемозі збірна Південної Кореї набрала 3 очки і наздогнала лідера квартету – Мексику. Втім, саме мексиканці очолюють таблицю завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів.

Таблиця групи А після 1-го туру:

  1. Мексика – 3 очки (різниця голів – 2:0)
  2. Південна Корея – 3 (2:1)
  3. Чехія – 0 (1:2)
  4. ПАР – 0 (0:2)

Перший камбек на ЧС-2026: Південна Корея та Чехія влаштували драму в другому таймі (відео)

Перший камбек на ЧС-2026: Південна Корея та Чехія влаштували драму в другому таймі (відео)

У другому турі на вболівальників чекає битва лідерів та бій за виживання. 18 червня невдахи першого раунду – Чехія та ПАР – зіграють між собою. А вже наступного дня, 19 червня, Мексика та Південна Корея зійдуться у прямому протистоянні за перше місце в групі.

Раніше ми розповіли, яка збірна стала найдорожчою на історичному ЧС-2026 з футболу.

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