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Зрівнявся з Пеле: 17-річний мексиканець увійшов до історії чемпіонатів світу

15:16 12.06.2026 Пт
3 хв
Хільберто Мора став одним із наймолодших футболістів у історії Мундіалів
aimg Андрій Костенко
Зрівнявся з Пеле: 17-річний мексиканець увійшов до історії чемпіонатів світу Хільберто Мора (фото: instagram.com/gil_morita)
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На чемпіонаті світу-2026 зафіксовано унікальне історичне досягнення. Юний півзахисник збірної Мексики Хільберто Мора вийшов на поле у віці 17 років і 7 місяців та увійшов до списку наймолодших гравців у історії світових форумів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистику авторитетного порталу Transfermarkt.

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Повторення рекорду Короля футболу

Завдяки своєму виходу на поле на ЧС-2026, мексиканський вундеркінд наздогнав за віковим показником легендарного бразильця Пеле. Король футболу дебютував на своєму першому Мундіалі у далекому 1958 році в аналогічному віці – 17 років і 7 місяців.

Наразі Мора ділить із Пеле 5-6 сходинки в історичному рейтингу наймолодших гравців.

Якщо ж вираховувати дні, мексиканець лише трохи, але поступився бразильцю. На момент дебюту Морі було 17 років і 240 днів. Тоді як у Пеле цей показник – 17 років і 234 дні.

Національний рекорд тримався 96 років

Для мексиканського футболу цей дебют також став історичним. Мора побив національний рекорд, який тримався 96 років.

Попереднє досягнення належало Мануелю Росасу, який зіграв на першому в історії чемпіонаті світу 1930 року у віці 18 років і 134 днів.

Нагадаємо, що влітку 2025 року талановитий півзахисник клубу "Тіхуана" вже встановив інший світовий рекорд. Після перемоги на Золотому кубку КОНКАКАФ він став наймолодшим володарем дорослого міжнародного трофея в історії, перевершивши досягнення Ламіна Ямаля та Пеле.

Що відомо про Хільберто Мору

Хільберто Рафаель Мора Самбрано народився 14 жовтня 2008 року. Він є вихованцем футбольної академії клубу "Тіхуана", де розпочав професійну кар'єру у 2024 році та продовжує виступати донині.

У сезоні-2025/26 у складі клубу атакувальний півзахисник провів 17 матчів у Лізі MX, забив 4 голи та віддав 1 результативну передачу. На міжнародному рівні Мора також демонструє високі показники: за молодіжну збірну Мексики U-20 він відзначився 3 голами та 2 асистами у 5 матчах.

Хто утримує абсолютний рекорд

Попри унікальність досягнення мексиканця, посунути лідерів історичного топу йому не вдалося. Абсолютним рекордсменом ЧС залишається форвард збірної Північної Ірландії Норман Вайтсайд, який у 1982 році зіграв на Мундіалі у віці 17 років та 1 місяць.

Топ-10 наймолодших гравців в історії ЧС:

  1. Норман Вайтсайд (Північна Ірландія, ЧС-1982) – 17 років, 1 місяць
  2. Семюель Ето'О (Камерун, ЧС-1998) – 17 років, 3 місяці
  3. Фемі Опабунмі (Нігерія, ЧС-2002) – 17 років, 3 місяці
  4. Саломон Олембе (Камерун, ЧС-1998) – 17 років, 6 місяців
  5. Пеле (Бразилія, ЧС-1958) – 17 років, 7 місяців
  6. Хільберто Мора (Мексика, ЧС-2026) – 17 років, 7 місяців
  7. Бартолом'ю Огбече (Нігерія, ЧС-2002) – 17 років, 8 місяців
  8. Рігобер Сонг (Камерун, ЧС-1994) – 17 років, 11 місяців
  9. Юссуфа Мукоко (Німеччина, ЧС-2022) – 18 років, 0 місяців
  10. Карвалью Лейте (Бразилія, ЧС-1930) – 18 років, 0 місяців

Зрівнявся з Пеле: 17-річний мексиканець увійшов до історії чемпіонатів світу

Раніше ми розповіли, чим екзотична збірна-дебютант здивувала фанатів на ЧС-2026.

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