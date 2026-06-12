Скандал на ЧС-2026: за що США забанили зірку збірної Швейцарії

Збірна Швейцарії зіткнулася з несподіваними труднощами напередодні старту чемпіонату світу-2026. Ключовий форвард команди Брель Емболо не зміг вчасно вилетіти з партнерами до США через несподіваний форс-мажор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SRF .

Що сталося з Емболо

Електронний дозвіл нападника на в'їзд до Сполучених Штатів за програмою ESTA спочатку був повністю схвалений. Проте менш ніж за три години до запланованого вильоту літака з Цюриха американська сторона несподівано відкликала документ для додаткової перевірки.

Як з'ясувалося згодом, причиною форс-мажору став "привіт із минулого". Директор із корпоративних комунікацій Швейцарської футбольної асоціації Адріан Арнольд визнав, що раптове блокування документів пов'язане із судовою справою щодо інциденту 2018 року за участю Емболо, розгляд якої завершився лише нещодавно.

Порятунок через дипломатичні канали

Оскільки команда вирушила за океан без свого лідера, швейцарцям довелося екстрено підключати дипломатичні канали. Емболо був змушений особисто з'явитися до посольства США та подати заяву на отримання повноцінної візи.

Американська сторона пішла назустріч футбольній асоціації та розглянула заявку гравця в пріоритетному порядку. Зрештою, ситуацію вдалося врегулювати позитивно: форвард отримав необхідні документи і успішно прибув до США, приєднавшись до табору національної збірної.

Наскільки важливий нападник для команди

Затримка форварда французького "Ренна" змусила тренерський штаб неабияк похвилюватися, адже він є одним із ключових виконавців у тактичних схемах збірної.

На рахунку 29-річного нападника 24 забиті м'ячі у 86 поєдинках за національну команду.

Нагадаємо, що на груповому етапі чемпіонату світу збірна Швейцарії виступить у квартеті B. Її суперниками у боротьбі за вихід до плей-офф стануть збірні Катару, Боснії і Герцеговини та Канади.

Перший поєдинок на ЧС швейцарці проведуть 13 червня проти Катару.

Що відомо про систему ESTA

ESTA (Electronic System for Travel Authorization) – це автоматизована електронна система, яка визначає право громадян певних країн (зокрема Швейцарії) в'їжджати до Сполучених Штатів без візи з туристичною чи діловою метою на строк до 90 днів.

Попри те, що система зазвичай видає схвалення за кілька хвилин, американські прикордонні служби залишають за собою право в будь-який момент відкликати дозвіл або відправити анкету на повторний ручний розгляд, якщо з'являються нові юридичні чи судові обставини.

У таких випадках мандрівникам, як і у ситуації з Емболо, доводиться проходити стандартну процедуру отримання візи в посольстві.