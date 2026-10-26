"Знайомив із майбутньою дружиною та радився про футбол": Сабо розкрив секрети Лобановського

Легенда київського "Динамо" Йожеф Сабо поділився спогадами про Валерія Лобановського, з яким його пов'язували багаторічна дружба. Він розповів, яким був легендарний наставник поза тренерською роботою та які поради давав колезі.

Познайомив Лобановського з майбутньою дружиною

Йожеф Сабо та Валерій Лобановський товаришували ще до того, як майбутній легендарний наставник розпочав тренерську діяльність у "Дніпрі". За словами Сабо, вони могли відверто говорити про футбол і згодом, коли обоє працювали тренерами, нерідко обговорювали професійні питання.

"Ми дружили ще до того, як він поїхав працювати до "Дніпра". Лобановський був людиною непростою, упертою, але ми могли відверто говорити про футбол. До речі, я познайомив його з майбутньою дружиною Адою… Згодом, коли ми обидва працювали тренерами, я часто радився з ним. Він міг підказати, як краще організувати команду, як підготуватися до суперника", - розповів Сабо.

Колишній наставник "Динамо" наголосив, що високо цінував футбольне чуття Лобановського та його здатність аналізувати гру. Попри непростий характер, той був готовий ділитися досвідом і допомагати колегам.

Поради Метра та тренерська відповідальність

За словами Сабо, Лобановський не намагався перебирати на себе відповідальність за рішення інших тренерів. Навпаки, він чітко пояснював, хто має відповідати за результат команди.

"При цьому завжди наголошував: "головний тренер - ти, і саме ти відповідаєш за результат". Це була правильна позиція. Лобановський мав виняткове футбольне чуття й багато розумів у грі. Так, його тренувальні навантаження були дуже важкими, але команда під його керівництвом грала на високому рівні", - зазначив Йожеф Йожефович.

Сабо також підкреслив, що сучасним тренерам недостатньо спиратися лише на власну футбольну кар'єру. Щоб досягати результатів, необхідно вчитися, набиратися досвіду та розуміти, як працювати з гравцями.