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Футбол 15 жовтня 2026 · 13:20

УПЛ наближається: реконструкція стадіону у Чернівцях вийшла на фінальну стадію (фото)

Поле та клубний офіс уже оновили, на черзі встановлення сучасного освітлення
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
УПЛ наближається: реконструкція стадіону у Чернівцях вийшла на фінальну стадію (фото)
Так виглядали трибуни стадіону до реконструкції (Фото: bukfc.com)
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ФК "Буковина" наближається до завершення масштабної реконструкції домашнього стадіону в Чернівцях. Основні роботи вже виконали, а облаштування нової системи освітлення планують завершити орієнтовно протягом місяця.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на публікацію від медіа-агенції АСС.

Реконструкція наближається до завершення

Масштабну реконструкцію інфраструктури стадіону "Буковина" розпочали цього року. Наразі реконструкцію футбольного поля та ремонт клубного офісу вже завершили. Нині основна увага зосереджена на встановленні сучасної системи освітлення.

Фінансовий директор клубу Ігор Наболотний розповів, що підрядник розраховує завершити роботи приблизно за місяць. Водночас терміни залежатимуть від погодних умов та інших обставин.

УПЛ наближається: реконструкція стадіону у Чернівцях вийшла на фінальну стадію (фото)
Так виглядає стадіон "Буковина" зараз (Фото: МА АСС)

"Підрядник обіцяє до місяця, але це ж роботи. Як вони будуть складатися, як будуть погодні умови... дуже багато факторів. Тобто, по ідеї, кажу, орієнтовно місяць часу", - зазначив Наболотний.

На стадіоні встановлять чотири нові вишки

У межах оновлення освітлення на стадіоні змонтують чотири нові вишки. Питання щодо старих конструкцій вирішуватиме міська влада. За словами Наболотного, вони не заважатимуть проведенню футбольних матчів.

Раніше міський голова Чернівців Роман Клічук повідомляв, що нову систему освітлення облаштовують на сучасних опорах, які дозволять використовувати енергоефективне обладнання.

Також проєкт передбачає встановлення нового трансформатора та збільшення потужності електромережі стадіону. Крім того, передбачено резервне живлення від генераторів, завдяки якому освітлення зможе працювати навіть під час відключень електроенергії.

Що означає реконструкція арени для "Буковини"

Оновлення стадіону є важливим кроком у розвитку клубної інфраструктури "Буковини". Завершення робіт з освітленням стане наступним етапом модернізації арени.

Все це має наблизити сертифікацію стадіону під вимоги УПЛ. А отже - і повернення чернівецького клубу додому.

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Раніше ми повідомляли, що "Полісся" офіційно поскаржилося в УАФ на тренера "Буковини".

Теги: Футбол УПЛ Буковина
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